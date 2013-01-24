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Редуктор измельчителя

CP9712
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  • для замены имеющегося редуктора измельчителя для замены имеющегося редуктора измельчителя для замены имеющегося редуктора измельчителя
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    Редуктор измельчителя

    CP9712
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    для замены имеющегося редуктора измельчителя

    Этот редуктор предназначен для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Редуктор измельчителя

    для замены имеющегося редуктора измельчителя

    Этот редуктор предназначен для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук

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      для замены имеющегося редуктора измельчителя

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1640/0x
        • HR1641/0x
        • HR1642/0x
        • HR1643/0x
        • HR1644/0x
        • HR1645/0x
        • HR1646/0x
        • HR1647/0x

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