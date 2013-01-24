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для замены имеющегося редуктора измельчителя
Этот редуктор предназначен для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук
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для замены имеющегося редуктора измельчителя
Этот редуктор предназначен для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук
Сменная деталь