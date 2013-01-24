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Нож для измельчения

CP9713
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  • для замены имеющегося ножа для измельчения для замены имеющегося ножа для измельчения для замены имеющегося ножа для измельчения
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    Нож для измельчения

    CP9713
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    для замены имеющегося ножа для измельчения

    Этот нож предназначен для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень и травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

    Нож для измельчения

    для замены имеющегося ножа для измельчения

    Этот нож предназначен для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень и травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

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      для замены имеющегося ножа для измельчения

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1640/0x
        • HR1641/0x
        • HR1642/0x
        • HR1643/0x
        • HR1644/0x
        • HR1645/0x
        • HR1646/0x
        • HR1647/0x

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