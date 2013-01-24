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для замены имеющегося ножа для измельчения
Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося ножа для измельчения
Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
для замены имеющегося ножа для измельчения
Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося ножа для измельчения
Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
Сменная деталь