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Нож для измельчения

CP9717
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося ножа для измельчения для замены имеющегося ножа для измельчения для замены имеющегося ножа для измельчения
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    Нож для измельчения

    CP9717
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося ножа для измельчения

    Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Нож для измельчения

    для замены имеющегося ножа для измельчения

    Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

    для замены имеющегося ножа для измельчения

    Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Нож для измельчения

    для замены имеющегося ножа для измельчения

    Этот нож предназначен для компактного измельчителя, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

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      для замены имеющегося ножа для измельчения

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1640/0x
        • HR1641/0x
        • HR1642/0x
        • HR1643/0x
        • HR1644/0x
        • HR1645/0x
        • HR1646/0x
        • HR1647/0x

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