для замены имеющегося соединительного устройства венчика
Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося соединительного устройства венчика
Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
для замены имеющегося соединительного устройства венчика
Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося соединительного устройства венчика
Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Запасной компонент
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