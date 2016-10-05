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Соединительное устройство венчика

CP9737
  • для замены имеющегося соединительного устройства венчика для замены имеющегося соединительного устройства венчика для замены имеющегося соединительного устройства венчика
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    Соединительное устройство венчика

    CP9737

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Соединительное устройство венчика

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Соединительное устройство венчика

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

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      для замены имеющегося соединительного устройства венчика

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        • HR1640/0x
        • HR1641/0x
        • HR1642/0x
        • HR1643/0x
        • HR1644/0x
        • HR1646/0x
        • HR1647/0x
        • HR1670/9x
        • HR1671/9x
        • HR1672/9x
        • HR1673/9x
        • HR1674/9x
        • HR1675/9x
        • HR1676/9x
        • HR1677/9x

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