Ключевые слова для поиска
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!