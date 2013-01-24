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Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

CP9826
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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    CP9826
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR7627
        • HR7628
        • HR7629

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