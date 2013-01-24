Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!