Создает вакуум, необходимый для сцеживания
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создает вакуум, необходимый для сцеживания
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах
Создает вакуум, необходимый для сцеживания
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создает вакуум, необходимый для сцеживания
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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