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Philips Avent

Диафрагма электронного молокоотсоса

CP9914
  • Создает вакуум, необходимый для сцеживания Создает вакуум, необходимый для сцеживания Создает вакуум, необходимый для сцеживания
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    Philips Avent Диафрагма электронного молокоотсоса

    CP9914

    Создает вакуум, необходимый для сцеживания

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Диафрагма электронного молокоотсоса

    Создает вакуум, необходимый для сцеживания

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах

    Создает вакуум, необходимый для сцеживания

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Диафрагма электронного молокоотсоса

    Создает вакуум, необходимый для сцеживания

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами. Узнать обо всех преимуществах

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      Создает вакуум, необходимый для сцеживания

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      • Молокоотсосы

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • SCD292/31 SCD395/21
        • SCF332/01 SCF332/01 SCF332/11 SCF332/31 SCF332/33 SCF332/61 SCF332/62
        • SCF334/02 SCF334/03 SCF334/04 SCF334/12 SCF334/14
        • SCF334/31 SCF334/61 SCF391/11 SCF391/71 SCF392/11
        • SCF393/11 SCF393/61 SCF393/82 SCF394/11 SCF394/52 SCF394/61
        • SCF395/11 SCF395/31 SCF395/91
        • SCF396/11 SCF396/31
        • SCF397/11 SCF398/11 SCF398/31

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