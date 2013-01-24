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Удерживающая рамка бритвенной головки

CRP144/01
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  • Для фиксации бритвенных головок Для фиксации бритвенных головок Для фиксации бритвенных головок
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    Удерживающая рамка бритвенной головки

    CRP144/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для фиксации бритвенных головок

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите фиксирующую пластину для бритвенных головок. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch HQ9. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Удерживающая рамка бритвенной головки

    Для фиксации бритвенных головок

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите фиксирующую пластину для бритвенных головок. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch HQ9. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все serviceable-parts

      Для фиксации бритвенных головок

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      • Для моделей PT900–999

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • PET721C/12
        • PET721D/12
        Подходит для
        PT715/14
        Подходит для:
        • AT940/20
        • PT920/18
        • PT920/19
        • PT920/20
        • PT920/21
        • PT920/22
        • PT920/23
        • PT925/18
        • PT925/19
        • PT925/20
        • PT925/80
        • QT4022/15

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