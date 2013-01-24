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Для поддержания чистоты бритвы
Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для поддержания чистоты бритвы
Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.
Для поддержания чистоты бритвы
Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для поддержания чистоты бритвы
Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.
Сменная деталь