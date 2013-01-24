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Чехол

CRP320/01
Общая оценка / 5
  • Для поддержания чистоты бритвы Для поддержания чистоты бритвы Для поддержания чистоты бритвы
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    Чехол

    CRP320/01
    Общая оценка / 5

    Для поддержания чистоты бритвы

    Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.

    Чехол

    Для поддержания чистоты бритвы

    Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.

    Для поддержания чистоты бритвы

    Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.

    Чехол

    Для поддержания чистоты бритвы

    Пластиковый чехол обеспечивает гигиеничное хранение бритвы. Сумка прекрасно подходит для того, чтобы взять бритву с собой в поездку.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 1250X
        • 1260X
        • 1280X
        • 1290X
        Подходит для:
        • RQ1250
        • RQ1260
        • RQ1261
        • RQ1280
        • RQ1290

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