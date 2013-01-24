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Защитный колпачок

CRP323/01
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  • Для защиты головок на бритве Для защиты головок на бритве Для защиты головок на бритве
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    Защитный колпачок

    CRP323/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для защиты головок на бритве

    Этот колпачок защищает бритвенные головки от пыли и повреждений во время транспортировки. Купите новый защитный колпачок для бритвы здесь. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Защитный колпачок

    Для защиты головок на бритве

    Этот колпачок защищает бритвенные головки от пыли и повреждений во время транспортировки. Купите новый защитный колпачок для бритвы здесь. Узнать обо всех преимуществах

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      Для защиты головок на бритве

      CRP323/01 для бритвы series 7000 и 9000

      • для RQ11xx, S7XXX–9XXX

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • RQ1150
        • RQ1160
        Подходит для
        • 1150X
        • 1160X
        • 1180X
        Подходит для:
        RQ1180
        Подходит для:
        RQ1185/21
        Подходит для:
        • RQ1131
        • RQ1141
        • RQ1145
        • RQ1151
        • RQ1155
        • RQ1175
        • RQ1185
        • RQ1195
        Подходит для:
        • S9021
        • S9031
        • S9041
        • S9111
        • S9112
        • S9121
        • S9151
        • S9152
        • S9161
        • S9171
        • S9311
        • S9321
        • S9371
        • S9511
        • S9521
        • S9522
        • S9531
        • S9711
        • S9712
        • S9721
        • S9731
        • S9911

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