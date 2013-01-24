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Защитный колпачок

CRP347/01
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Общая оценка / 5
  • Для защиты головок на бритве Для защиты головок на бритве Для защиты головок на бритве
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    Защитный колпачок

    CRP347/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для защиты головок на бритве

    Этот защитный колпачок защищает бритвенные головки от пыли и от повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок сломался или потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    Защитный колпачок

    Для защиты головок на бритве

    Этот защитный колпачок защищает бритвенные головки от пыли и от повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок сломался или потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

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      Для защиты головок на бритве

      Проверить информацию о совместимости

      • Для HQ9100-9199

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HQ9100
        • HQ9140
        • HQ9160
        • HQ9161
        • HQ9170
        • HQ9190
        Подходит для
        • 9160XL
        • 9170XL
        • 9171XL
        • 9190XL
        • 9195XL

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