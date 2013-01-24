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Для защиты головок на бритве
Этот защитный колпачок защищает бритвенные головки от пыли и от повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок сломался или потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для защиты головок на бритве
Этот защитный колпачок защищает бритвенные головки от пыли и от повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок сломался или потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь