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Нижний бритвенный блок

CRP361/01
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Общая оценка / 5
  • Для соединения составных частей бритвы Для соединения составных частей бритвы Для соединения составных частей бритвы
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    Нижний бритвенный блок

    CRP361/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для соединения составных частей бритвы

    Нижняя пластина — одна из важнейших деталей бритвы. Она предназначена для соединения бритвенных головок с корпусом. Если вы потеряли или повредили имеющуюся пластину, заказать новую можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Нижний бритвенный блок

    Для соединения составных частей бритвы

    Нижняя пластина — одна из важнейших деталей бритвы. Она предназначена для соединения бритвенных головок с корпусом. Если вы потеряли или повредили имеющуюся пластину, заказать новую можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все serviceable-parts

      Для соединения составных частей бритвы

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      • Для RQ1100-1199
      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • RQ1150
        • RQ1160
        Подходит для
        • 1150X
        • 1160X
        • 1180X
        Подходит для:
        RQ1180

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