Для соединения составных частей бритвы

Нижняя пластина — одна из важнейших деталей бритвы. Она предназначена для соединения бритвенных головок с корпусом. Если вы потеряли или повредили имеющуюся пластину, заказать новую можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах