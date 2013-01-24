Для очистки бритвенных головок

Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья! Узнать обо всех преимуществах