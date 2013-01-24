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Система очистки Jet Clean

CRP379/01
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  • Для очистки бритвенных головок Для очистки бритвенных головок Для очистки бритвенных головок
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    Система очистки Jet Clean

    CRP379/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для очистки бритвенных головок

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья! Узнать обо всех преимуществах

    Система очистки Jet Clean

    Для очистки бритвенных головок

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья! Узнать обо всех преимуществах

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      Для очистки бритвенных головок

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      • Для RQ1000-1099

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • RQ1050
        • RQ1060
        • RQ1075
        • RQ1076
        • RQ1077
        • RQ1085
        • RQ1095
        Подходит для
        1050X

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