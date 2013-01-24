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Защитный колпачок

CRP388/01
Общая оценка / 5
  • Замена для имеющегося защитного колпачка Замена для имеющегося защитного колпачка Замена для имеющегося защитного колпачка
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    Защитный колпачок

    CRP388/01
    Общая оценка / 5

    Замена для имеющегося защитного колпачка

    Для надлежащей защиты бритвенных головок. Узнать обо всех преимуществах

    Защитный колпачок

    Замена для имеющегося защитного колпачка

    Для надлежащей защиты бритвенных головок. Узнать обо всех преимуществах

    Замена для имеющегося защитного колпачка

    Для надлежащей защиты бритвенных головок. Узнать обо всех преимуществах

    Защитный колпачок

    Замена для имеющегося защитного колпачка

    Для надлежащей защиты бритвенных головок. Узнать обо всех преимуществах

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      Замена для имеющегося защитного колпачка

      • Для HQ8200-8299

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HQ8200
        • HQ8240
        • HQ8241
        • HQ8250
        • HQ8253
        • HQ8255
        • HQ8260
        • HQ8261
        • HQ8270
        • HQ8290
        Подходит для
        • 8240XL
        • 8250XL
        • 8251XL
        • 8255XL
        • 8260XL
        • 8270XL
        • 8280XL
        • 8290XL

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