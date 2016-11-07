Измельчает и смешивает ингредиенты
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Измельчает и смешивает ингредиенты
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
Измельчает и смешивает ингредиенты
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Измельчает и смешивает ингредиенты
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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