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Philips Avent

Ножевой блок

CRP398
  • Измельчает и смешивает ингредиенты Измельчает и смешивает ингредиенты Измельчает и смешивает ингредиенты
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    Philips Avent Ножевой блок

    CRP398

    Измельчает и смешивает ингредиенты

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Ножевой блок

    Измельчает и смешивает ингредиенты

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

    Измельчает и смешивает ингредиенты

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Ножевой блок

    Измельчает и смешивает ингредиенты

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "2 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов. Удобно снимать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

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      Проверьте совместимость ниже

      • Прибор для приготовления детского питания
      • Зеленый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасные части

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF870/20
        • SCF870/21
        • SCF870/22
        • SCF870/23

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