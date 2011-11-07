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Бритвенная сетка

CRP581/01
  • Для комфортного и гладкого бритья Для комфортного и гладкого бритья Для комфортного и гладкого бритья
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    Бритвенная сетка

    CRP581/01

    Для комфортного и гладкого бритья

    Бритвенная сетка для бритвы Ladyshave защищает кожу, закрывая режущий элемент. Если вам нужно заменить бритвенную сетку, закажите новую на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритвенная сетка

    Для комфортного и гладкого бритья

    Бритвенная сетка для бритвы Ladyshave защищает кожу, закрывая режущий элемент. Если вам нужно заменить бритвенную сетку, закажите новую на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    Для комфортного и гладкого бритья

    Бритвенная сетка для бритвы Ladyshave защищает кожу, закрывая режущий элемент. Если вам нужно заменить бритвенную сетку, закажите новую на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритвенная сетка

    Для комфортного и гладкого бритья

    Бритвенная сетка для бритвы Ladyshave защищает кожу, закрывая режущий элемент. Если вам нужно заменить бритвенную сетку, закажите новую на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

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      • светло-голубой

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HP6517/00
        • HP6517/04
        • HP6517/99

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