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Philips Avent

Кувшин для приготовления еды

CRP587
  • Для приготовления свежей еды для ребенка Для приготовления свежей еды для ребенка Для приготовления свежей еды для ребенка
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    Philips Avent Кувшин для приготовления еды

    CRP587

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Кувшин для приготовления еды используется как емкость при смешивании или приготовлении на пару в блендере с функцией пароварки Philips Avent "2 в 1". Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Кувшин для приготовления еды

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Кувшин для приготовления еды используется как емкость при смешивании или приготовлении на пару в блендере с функцией пароварки Philips Avent "2 в 1". Узнать обо всех преимуществах

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Кувшин для приготовления еды используется как емкость при смешивании или приготовлении на пару в блендере с функцией пароварки Philips Avent "2 в 1". Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Кувшин для приготовления еды

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Кувшин для приготовления еды используется как емкость при смешивании или приготовлении на пару в блендере с функцией пароварки Philips Avent "2 в 1". Узнать обо всех преимуществах

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      Для приготовления свежей еды для ребенка

      Проверьте совместимость ниже

      • Прибор для приготовления детского питания
      • Пластик
      • Прозрачная

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасные части

        Подходит для следующих продуктов
        SCF870

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