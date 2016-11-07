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Philips Avent

Крышка прибора для приготовления еды

CRP588
  • Для приготовления свежей еды для ребенка Для приготовления свежей еды для ребенка Для приготовления свежей еды для ребенка
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    Philips Avent Крышка прибора для приготовления еды

    CRP588

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Эта крышка закрывает кувшин блендера Philips Avent 2 в 1 с функцией пароварки. Для приготовления на пару или смешивания ингредиентов для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка прибора для приготовления еды

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Эта крышка закрывает кувшин блендера Philips Avent 2 в 1 с функцией пароварки. Для приготовления на пару или смешивания ингредиентов для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Эта крышка закрывает кувшин блендера Philips Avent 2 в 1 с функцией пароварки. Для приготовления на пару или смешивания ингредиентов для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка прибора для приготовления еды

    Для приготовления свежей еды для ребенка

    Эта крышка закрывает кувшин блендера Philips Avent 2 в 1 с функцией пароварки. Для приготовления на пару или смешивания ингредиентов для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

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      Проверьте совместимость ниже

      • Прибор для приготовления детского питания
      • Пластик
      • Серый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF870/20
        • SCF870/21
        • SCF870/22

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