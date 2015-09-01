Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС

Ощутите эффект объемного звука. Просто снимите беспроводные АС с корпуса основной системы, поместите их позади себя и наслаждайтесь объемным многоканальным звуком при просмотре фильмов или во время игр. А когда захотите послушать музыку или посмотреть телепередачи, просто установите АС на место. Благодаря уникальной беспроводной аудиотехнологии и АС объемного звучания, которые работают на собственной частоте, не возникает никаких сетевых помех. В результате вы получаете полноценную беспроводную систему объемного звучания для воспроизведения музыки и фильмов в великолепном качестве.