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    Беспроводные АС объемного звучания

    CSS5235Y/12

    Быстрое преобразование стереозвука в объемный

    Качество настоящего кинотеатра у вас дома! Беспроводные АС объемного звучания Philips CSS5235Y — это акустическая стереосистема, которая создает эффект объемного звучания всего за несколько секунд. Наслаждайтесь непревзойденным качеством звука и легко воспроизводите музыку в потоковом режиме благодаря встроенной функции Bluetooth.

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    Беспроводные АС объемного звучания

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    Быстрое преобразование стереозвука в объемный

    благодаря беспроводным съемным акустическим системам

    • 4.1-канальн. объемный звук без проводов
    • Технологии Bluetooth® и NFC
    • HDMI ARC
    Динамики ВЧ с мягким куполом высшего класса для кристально чистого звука

    Динамики ВЧ с мягким куполом высшего класса для кристально чистого звука

    Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.

    Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС

    Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС

    Ощутите эффект объемного звука. Просто снимите беспроводные АС с корпуса основной системы, поместите их позади себя и наслаждайтесь объемным многоканальным звуком при просмотре фильмов или во время игр. А когда захотите послушать музыку или посмотреть телепередачи, просто установите АС на место. Благодаря уникальной беспроводной аудиотехнологии и АС объемного звучания, которые работают на собственной частоте, не возникает никаких сетевых помех. В результате вы получаете полноценную беспроводную систему объемного звучания для воспроизведения музыки и фильмов в великолепном качестве.

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    • Звук

      Улучшение звука
      Объемный звук по запросу, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ, Синхронизация аудиопотока, Фильм, Музыка, Голос
      Звуковая система
      Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 2
      Выходная мощность сабвуфера
      90

    • Громкоговорители

      Частотный диапазон сабвуфера
      20—150 (-3 дБ) Гц
      Излучатель сабвуфера
      НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
      Тип сабвуфера
      Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
      Полное сопротивление сабвуфера
      4  ohm

    • Подключения

      Разъемы на задней панели
      Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), Аудиоразъем 3,5 мм
      Беспроводное соединение
      Bluetooth, Беспроводной сабвуфер

    • Внешняя упаковка

      EAN
      48 95185 60820 4

    • Комфорт

      EasyLink (HDMI-CEC)
      Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

    • Питание

      Источник питания
      110-240 В, 50 Гц
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Основное устройство (Ш x В x Г)
      128 x 328 x 128 мм (со съемными АС) миллиметра
      Сабвуфер (Ш x В x Г)
      226 x 251 x 306 миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Батарея типа AAA — 2 шт.
    • Шнур питания
    • Пульт ДУ
    • Юридическая информация и сведения о безопасности
    • Торговые марки
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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