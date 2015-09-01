Другие продукты в комплекте
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Пульт ДУ
- Юридическая информация и сведения о безопасности
- Торговые марки
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
CSS5235Y/12
Быстрое преобразование стереозвука в объемный
Качество настоящего кинотеатра у вас дома! Беспроводные АС объемного звучания Philips CSS5235Y — это акустическая стереосистема, которая создает эффект объемного звучания всего за несколько секунд. Наслаждайтесь непревзойденным качеством звука и легко воспроизводите музыку в потоковом режиме благодаря встроенной функции Bluetooth.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.
Ощутите эффект объемного звука. Просто снимите беспроводные АС с корпуса основной системы, поместите их позади себя и наслаждайтесь объемным многоканальным звуком при просмотре фильмов или во время игр. А когда захотите послушать музыку или посмотреть телепередачи, просто установите АС на место. Благодаря уникальной беспроводной аудиотехнологии и АС объемного звучания, которые работают на собственной частоте, не возникает никаких сетевых помех. В результате вы получаете полноценную беспроводную систему объемного звучания для воспроизведения музыки и фильмов в великолепном качестве.
Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Размеры
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