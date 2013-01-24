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Performer

Мешковый пылесос

FC9174/01
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    Performer Мешковый пылесос

    FC9174/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома. Узнать обо всех преимуществах

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    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая всасывающая мощность

      Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

      • 2200 Вт
      • Мощность всасывания 500 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      • Насадка Turbo Brush
      Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

      Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра

      Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

      Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

      Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

      Поворотная насадка Turbo предназначена для тщательной чистки ковров и с легкостью убирает шерсть и пыль.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Императорский багряный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Вместительность пылесборника
        4  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        47  л/с
        Входная мощность (IEC)
        2000  Вт
        Входная мощность (макс)
        2200  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        500  Вт
        Вакуум (макс)
        34  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6,3  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 320 x 280  миллиметра

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