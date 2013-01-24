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Фильтр для чайника

HD5237
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  • Очищает воду в чайнике от известкового налета Очищает воду в чайнике от известкового налета Очищает воду в чайнике от известкового налета
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    Фильтр для чайника

    HD5237
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    Очищает воду в чайнике от известкового налета

    Этот противоизвестковый фильтр очищает воду от известковых отложений и предотвращает появление налета и накипи при приготовлении напитков.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фильтр для чайника

    Очищает воду в чайнике от известкового налета

    Этот противоизвестковый фильтр очищает воду от известковых отложений и предотвращает появление налета и накипи при приготовлении напитков.

    Очищает воду в чайнике от известкового налета

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HD4660/00
      • HD4662/00

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