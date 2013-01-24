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Очищает воду в чайнике от известкового налета
Этот противоизвестковый фильтр очищает воду от известковых отложений и предотвращает появление налета и накипи при приготовлении напитков.
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Очищает воду в чайнике от известкового налета
Этот противоизвестковый фильтр очищает воду от известковых отложений и предотвращает появление налета и накипи при приготовлении напитков.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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