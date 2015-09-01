Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

На сегодняшний день будильник Philips Wake-up Light — единственный будильник, чья эффективность доказана научно. Стремясь к тому, чтобы будильник Wake-up Light помогал Вам проснуться как можно более естественным образом и заряжал вас бодростью, мы провели множество клинических исследований. Мы привлекали к исследованиям независимые научные организации, изучившие влияние света на процесс пробуждения в целом. Так мы получили доказательство того, что световой будильник Philips Wake-up Light — это не только естественное пробуждение, но и заряд бодрости и хорошего настроения с самого утра.