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  • Просыпайтесь естественно Просыпайтесь естественно Просыпайтесь естественно

    Световой будильник Wake-up Light

    HF3520/01

    Просыпайтесь естественно

    Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Подобно естественному солнечному рассвету световой будильник наполняет комнату светом, плавно переходящим от красного к желтому оттенку.

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    Световой будильник Wake-up Light

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    Просыпайтесь естественно

    со световым будильником Wake-up Light, имитирующим рассвет

    • Цветной свет для имитации рассвета
    • Звуки природы — 5 видов
    • Радио FM и лампа для чтения
    • Отложенный сигнал одним касанием
    Имитации рассвета с помощью цветного света для естественного пробуждения

    Имитации рассвета с помощью цветного света для естественного пробуждения

    Имитируя естественный рассвет солнца, свет постепенно становится все ярче: перед вашим пробуждением он в течение 30 минут меняется от мягкого красного оттенка к теплому оранжевому, плавно переходя в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом. И только после этого раздается выбранный вами сигнал — один из звуков природы, который позволит вам полностью проснуться в прекрасном настроении.

    Звуки природы для будильника: 5 сигналов на выбор

    Звуки природы для будильника: 5 сигналов на выбор

    В установленное Вами время раздастся сигнал — звук природы, помогающий Вам окончательно проснуться. Громкость выбранного Вами звука будет постепенно увеличиваться в течение полутора минут. Вы можете выбрать один из пяти звуков природы: пение лесных птиц, буддистский храм, йога, волны океана и непальские чаши.

    Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи благодаря FM-радио

    Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи благодаря FM-радио

    Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи.

    Подсветка дисплея автоматически приглушается с уменьшением света в комнате

    Подсветка дисплея автоматически приглушается с уменьшением света в комнате

    Яркость дисплея регулируется автоматически. Если в комнате светло, яркость дисплея увеличивается. И наоборот, дисплей автоматически приглушает яркость, когда в комнате становится темно, чтобы не мешать Вашему спокойному сну.

    Просто коснитесь прибора для включения отложенного сигнала

    Просто коснитесь прибора для включения отложенного сигнала

    Отложите сигнал будильника всего лишь одним касанием. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.

    Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

    Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

    На сегодняшний день будильник Philips Wake-up Light — единственный будильник, чья эффективность доказана научно. Стремясь к тому, чтобы будильник Wake-up Light помогал Вам проснуться как можно более естественным образом и заряжал вас бодростью, мы провели множество клинических исследований. Мы привлекали к исследованиям независимые научные организации, изучившие влияние света на процесс пробуждения в целом. Так мы получили доказательство того, что световой будильник Philips Wake-up Light — это не только естественное пробуждение, но и заряд бодрости и хорошего настроения с самого утра.

    Разработано Philips — экспертом в области света с опытом более 100 лет.

    Разработано Philips — экспертом в области света с опытом более 100 лет.

    Компания Philips была основана более 100 лет назад, и начала свою историю с производства лампочек. За 100 лет Philips стала глобальной компанией, привносящей инновации во множество различных сфер. Но и сегодня освещение остается одним из фокусных направлений Philips. Световой будильник Wake-up Light — это достойное продолжение разработок, которыми мы городимся, созданное благодаря знаниям и многолетнему опыту лучших в мире специалистов по освещению.

    Погружение в сон с естественно гаснущим светом

    Погружение в сон с естественно гаснущим светом

    Имитация заката — это функция, которую очень удобно использовать перед сном. Постепенно гаснущий свет поможет Вам погрузиться в спокойный и приятный сон. Продолжительность этой функции Вы можете установить сами.

    92 % потребителей подтвердили, что просыпаться стало легче

    92 % потребителей подтвердили, что просыпаться стало легче

    Согласно независимому исследованию,* 92 % пользователей Philips Wake-up Light, отметили, что просыпаться стало легче (Metrixlab 2011, N=209)

    20 настроек яркости на выбор

    20 настроек яркости на выбор

    У каждого человека — своя светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-up Light можно настроить индивидуально до значения 300 люкс, всего предусмотрено 20 уровней интенсивности света.

    4 уровня яркости дисплея для комфортного использования

    4 уровня яркости дисплея для комфортного использования

    Яркость дисплея можно менять от высокой к средней, затем низкой и очень низкой, а также полностью отключить.

    • Звук

      FM-радио
      Да
      Количество пробуждающих звуков природы
      5
      Прослушивание музыки со смартфона/iPod
      Нет

    • Технические характеристики

      Мощность
      16,5  Вт
      Длина шнура
      150  см
      Напряжение
      100/240  В
      Термоизоляция
      Класс III
      Частота
      50/60  Гц
      Тип ламп
      Lumiled Luxeon Rebel
      Изоляция вилки
      Class II (двойная изоляция)
      Выходной адаптер питания
      12 Вт

    • Вес и габариты

      Габариты изделия
      19,2 (высота) x 19,9 (диаметр) х 14,6 (глубина)  см
      Вес продукта
      1,113  кг
      Страна изготовления
      Китай
      Вес вилки
      99 грамм

    • Легко использовать

      Нескользящие резиновые ножки
      Да
      Заряжает iPhone/iPod Touch
      Нет
      Настройка уровня яркости дисплея
      Индивидуальная настройка
      Тип повторного сигнала
      Отложенный сигнал
      Функция демонстрации для магазинов
      Да
      Количество будильников
      2 будильника
      Управляется приложением iPhone/iPod
      Нет
      Шаг отложенного сигнала
      9 минут

    • Здоровье и хорошее самочувствие благодаря энергии света

      Увеличение интенсивности будильника
      Да
      Постепенное пробуждение
      Да
      Засыпайте естественно
      Да
      Просыпайтесь естественно
      Да

    • Естественный свет

      Настройки яркости
      20
      Функция имитации рассвета
      регулируется, 20—40 минут
      Различные оттенки света для имитации рассвета
      Да. От красного к оранжевому и желтому
      Интенсивность света
      300 люкс
      Имитация заката
      Да

    • Безопасность и соответствие стандартам

      не содержит УФ-лучей
      не содержит УФ-лучей
      Это не просто осветительный прибор
      Это не просто осветительный прибор
      Просыпайтесь благодаря свету
      Просыпайтесь благодаря свету

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