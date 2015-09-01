HF3520/01
Просыпайтесь естественно
Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Подобно естественному солнечному рассвету световой будильник наполняет комнату светом, плавно переходящим от красного к желтому оттенку.Узнать обо всех преимуществах
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Имитируя естественный рассвет солнца, свет постепенно становится все ярче: перед вашим пробуждением он в течение 30 минут меняется от мягкого красного оттенка к теплому оранжевому, плавно переходя в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом. И только после этого раздается выбранный вами сигнал — один из звуков природы, который позволит вам полностью проснуться в прекрасном настроении.
В установленное Вами время раздастся сигнал — звук природы, помогающий Вам окончательно проснуться. Громкость выбранного Вами звука будет постепенно увеличиваться в течение полутора минут. Вы можете выбрать один из пяти звуков природы: пение лесных птиц, буддистский храм, йога, волны океана и непальские чаши.
Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи.
Яркость дисплея регулируется автоматически. Если в комнате светло, яркость дисплея увеличивается. И наоборот, дисплей автоматически приглушает яркость, когда в комнате становится темно, чтобы не мешать Вашему спокойному сну.
Отложите сигнал будильника всего лишь одним касанием. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.
На сегодняшний день будильник Philips Wake-up Light — единственный будильник, чья эффективность доказана научно. Стремясь к тому, чтобы будильник Wake-up Light помогал Вам проснуться как можно более естественным образом и заряжал вас бодростью, мы провели множество клинических исследований. Мы привлекали к исследованиям независимые научные организации, изучившие влияние света на процесс пробуждения в целом. Так мы получили доказательство того, что световой будильник Philips Wake-up Light — это не только естественное пробуждение, но и заряд бодрости и хорошего настроения с самого утра.
Компания Philips была основана более 100 лет назад, и начала свою историю с производства лампочек. За 100 лет Philips стала глобальной компанией, привносящей инновации во множество различных сфер. Но и сегодня освещение остается одним из фокусных направлений Philips. Световой будильник Wake-up Light — это достойное продолжение разработок, которыми мы городимся, созданное благодаря знаниям и многолетнему опыту лучших в мире специалистов по освещению.
Имитация заката — это функция, которую очень удобно использовать перед сном. Постепенно гаснущий свет поможет Вам погрузиться в спокойный и приятный сон. Продолжительность этой функции Вы можете установить сами.
Согласно независимому исследованию,* 92 % пользователей Philips Wake-up Light, отметили, что просыпаться стало легче (Metrixlab 2011, N=209)
У каждого человека — своя светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-up Light можно настроить индивидуально до значения 300 люкс, всего предусмотрено 20 уровней интенсивности света.
Яркость дисплея можно менять от высокой к средней, затем низкой и очень низкой, а также полностью отключить.
Звук
Технические характеристики
Вес и габариты
Легко использовать
Здоровье и хорошее самочувствие благодаря энергии света
Естественный свет
Безопасность и соответствие стандартам
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