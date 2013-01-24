Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

SmartSleep

Световой будильник Wake-up Light

HF3521/70
Общая оценка / 5
  • Просыпайтесь естественно Просыпайтесь естественно Просыпайтесь естественно
    -{discount-value}

    SmartSleep Световой будильник Wake-up Light

    HF3521/70
    Общая оценка / 5

    Просыпайтесь естественно

    Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Подобно естественному солнечному рассвету световой будильник наполняет комнату светом, плавно переходящим от красного к желтому оттенку. Узнать обо всех преимуществах

    SmartSleep Световой будильник Wake-up Light

    Просыпайтесь естественно

    Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Подобно естественному солнечному рассвету световой будильник наполняет комнату светом, плавно переходящим от красного к желтому оттенку. Узнать обо всех преимуществах

    Просыпайтесь естественно

    Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Подобно естественному солнечному рассвету световой будильник наполняет комнату светом, плавно переходящим от красного к желтому оттенку. Узнать обо всех преимуществах

    SmartSleep Световой будильник Wake-up Light

    Просыпайтесь естественно

    Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Подобно естественному солнечному рассвету световой будильник наполняет комнату светом, плавно переходящим от красного к желтому оттенку. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все sleep-and-wake-up-lights

      Просыпайтесь естественно

      со световым будильником Wake-up Light, имитирующим рассвет

      • Цветной свет для имитации рассвета
      • 6 звуков природы
      • Радио FM и лампа для чтения
      • Отложенный сигнал одним касанием
      Имитации рассвета с помощью цветного света для естественного пробуждения

      Имитации рассвета с помощью цветного света для естественного пробуждения

      Имитируя естественный рассвет солнца, свет постепенно становится все ярче: перед вашим пробуждением он в течение 30 минут меняется от мягкого красного оттенка к теплому оранжевому, плавно переходя в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом. И только после этого раздается выбранный вами сигнал — один из звуков природы, который позволит вам полностью проснуться в прекрасном настроении.

      Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи благодаря FM-радио

      Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи благодаря FM-радио

      Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи.

      Подсветка дисплея автоматически приглушается с уменьшением света в комнате

      Подсветка дисплея автоматически приглушается с уменьшением света в комнате

      Яркость дисплея регулируется автоматически. Если в комнате светло, яркость дисплея увеличивается. И наоборот, дисплей автоматически приглушает яркость, когда в комнате становится темно, чтобы не мешать Вашему спокойному сну.

      Просто коснитесь прибора для включения отложенного сигнала

      Просто коснитесь прибора для включения отложенного сигнала

      Отложите сигнал будильника всего лишь одним касанием. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.

      Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

      Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

      На сегодняшний день будильник Philips Wake-up Light — единственный будильник, чья эффективность доказана научно. Стремясь к тому, чтобы будильник Wake-up Light помогал Вам проснуться как можно более естественным образом и заряжал вас бодростью, мы провели множество клинических исследований. Мы привлекали к исследованиям независимые научные организации, изучившие влияние света на процесс пробуждения в целом. Так мы получили доказательство того, что световой будильник Philips Wake-up Light — это не только естественное пробуждение, но и заряд бодрости и хорошего настроения с самого утра.

      Разработано Philips — экспертом в области света с опытом более 100 лет.

      Разработано Philips — экспертом в области света с опытом более 100 лет.

      Компания Philips была основана более 100 лет назад, и начала свою историю с производства лампочек. За 100 лет Philips стала глобальной компанией, привносящей инновации во множество различных сфер. Но и сегодня освещение остается одним из фокусных направлений Philips. Световой будильник Wake-up Light — это достойное продолжение разработок, которыми мы городимся, созданное благодаря знаниям и многолетнему опыту лучших в мире специалистов по освещению.

      Погружение в сон с естественно гаснущим светом

      Погружение в сон с естественно гаснущим светом

      Имитация заката — это функция, которую очень удобно использовать перед сном. Постепенно гаснущий свет поможет Вам погрузиться в спокойный и приятный сон. Продолжительность этой функции Вы можете установить сами.

      92 % потребителей подтвердили, что просыпаться стало легче

      92 % потребителей подтвердили, что просыпаться стало легче

      Согласно независимому исследованию,* 92 % пользователей Philips Wake-up Light, отметили, что просыпаться стало легче (Metrixlab 2011, N=209)

      20 настроек яркости на выбор

      20 настроек яркости на выбор

      У каждого человека — своя светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-up Light можно настроить индивидуально до значения 300 люкс, всего предусмотрено 20 уровней интенсивности света.

      Мягкий источник света для ориентирования в темноте

      Функция ночного света Wake-up Light предназначена для удобства передвижения в темноте. Обычные ночники светят слишком ярко, а функция ночного света обеспечивает тусклый свет оранжевого оттенка. Этот мягкий оттенок поможет вам легко уснуть после того, как вы сделаете ночные дела. Включить ночной свет можно, дважды коснувшись устройства.

      6 разных звуков будильника на выбор

      В установленное Вами время раздастся сигнал — звук природы, помогающий Вам окончательно проснуться. Громкость выбранного Вами звука будет постепенно увеличиваться в течение полутора минут. Вы можете выбрать один из пяти звуков природы: пение лесных птиц, буддистский храм, йога, волны океана, непальские чаши и утренние Альпы.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Нескользящие резиновые ножки
        Да
        Тип повторного сигнала
        Отложенный сигнал
        Настройка уровня яркости дисплея
        Индивидуальная настройка
        Функция демонстрации для магазинов
        Да
        Количество будильников
        2 будильника
        Заряжает iPhone/iPod Touch
        Нет
        Управляется приложением iPhone/iPod
        Нет
        Шаг отложенного сигнала
        9 минут

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        19,2 (высота) x 19,9 (диаметр) х 14,6 (глубина)  см
        Страна изготовления
        Китай
        Вес вилки
        99 грамм
        Вес продукта
        730 г  г

      • Технические характеристики

        Мощность
        16,5  Вт
        напряжение
        100/240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        150  см
        Тип ламп
        Lumiled Luxeon Rebel
        Термоизоляция
        Класс III
        Изоляция вилки
        Class II (двойная изоляция)
        Выходной адаптер питания
        12 Вт
        Резервное питание
        4–8 часов

      • Звук

        FM-радио
        Да
        Количество пробуждающих звуков природы
        6
        Прослушивание музыки со смартфона/iPod
        Нет

      • Здоровье и хорошее самочувствие благодаря энергии света

        Увеличение интенсивности будильника
        Да
        Засыпайте естественно
        Да
        Постепенное пробуждение
        Да
        Просыпайтесь естественно
        Да

      • Естественный свет

        Настройки яркости
        20
        Различные оттенки света для имитации рассвета
        Да. От красного к оранжевому и желтому
        Интенсивность света
        300 люкс
        Функция имитации рассвета
        регулируется, 20—40 минут
        Имитация заката
        Да
        Функция ночного света
        Тусклый оранжевый свет

      • Безопасность и соответствие стандартам

        Это не просто осветительный прибор
        Это не просто осветительный прибор
        Просыпайтесь благодаря свету
        Просыпайтесь благодаря свету
        не содержит УФ-лучей
        не содержит УФ-лучей

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии