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Personal Best

Пикфлоуметр*

HH1327/00
Общая оценка / 5
  • Держите астму под контролем Держите астму под контролем Держите астму под контролем
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    Personal Best Пикфлоуметр*

    HH1327/00
    Общая оценка / 5

    Держите астму под контролем

    Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах

    Personal Best Пикфлоуметр*

    Держите астму под контролем

    Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах

    Держите астму под контролем

    Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах

    Personal Best Пикфлоуметр*

    Держите астму под контролем

    Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах

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      Держите астму под контролем

      • Измерение по трем цветовым зонам
      • Помогает контролировать состояние
      • Подходит для детей и взрослых
      Настройте устройство с помощью врача в соответствии с вашими личными показателями

      Настройте устройство с помощью врача в соответствии с вашими личными показателями

      Медицинский работник может настроить цветовые индикаторы для соответствующего обозначения именно ваших данных пикового потока выдоха: зеленая область — 80–100%; желтая область 50–80%; красная область — 50% или менее

      Простота использования

      Простота использования

      Благодаря складной ручке пикфлоуметра рука пользователя не закрывает индикаторы при проведении измерений, в результате чего пользователь получает точные показания.

      Используйте только воду и мыло

      Используйте только воду и мыло

      Пользователь может мыть пикфлоуметр Personal Best с использованием теплой воды и слабого мыльного раствора; либо устройство можно поместить в верхний отсек посудомоечной машины, после чего пикфлоуметр необходимо высушить на воздухе.

      Специальный чехол надежно защищает устройство

      Специальный чехол надежно защищает устройство

      Складная ручка может трансформироваться в прочный чехол, обеспечивающий надежную защиту устройства.

      Технические характеристики

      • Design

        Цветовые индикаторы
        Трехзонная система контроля астмы

      • Product details

        Корпус
        ABS plastic
        Крышка и ручка
        Полипропилен
        Шкала
        Горячая штамповка, устойчивость к спиртосодержащим веществам

      • Performance data

        Точность
        +/- 10% or 10 L/min
        Воспроизводимость
        Менее или равно 5% или 10 л/мин
        Линейность
        Менее или равно 5% или 10 л/мин
        Сопротивление потоку
        Менее или равно 0,35 кПа/л/мин
        Частотная характеристика
        Менее или равно 12% или 15 л/мин

      • Calibration data

        Диапазон измерений
        60-800 L/min

      • Scale resolution

        10 л/мин
        60–700 л/мин
        20 L/min
        from 700 – 800 L/min

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          • * РУ №ФСЗ 2011/09166 от 27.02.2014
          • Перед применением необходима консультация специалиста