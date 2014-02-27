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Держите астму под контролем
Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Держите астму под контролем
Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах
Держите астму под контролем
Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Держите астму под контролем
Легкий и компактный пикфлоуметр Philips Personal Best облегчает мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле симптомов астмы. Узнать обо всех преимуществах
Медицинский работник может настроить цветовые индикаторы для соответствующего обозначения именно ваших данных пикового потока выдоха: зеленая область — 80–100%; желтая область 50–80%; красная область — 50% или менее
Благодаря складной ручке пикфлоуметра рука пользователя не закрывает индикаторы при проведении измерений, в результате чего пользователь получает точные показания.
Пользователь может мыть пикфлоуметр Personal Best с использованием теплой воды и слабого мыльного раствора; либо устройство можно поместить в верхний отсек посудомоечной машины, после чего пикфлоуметр необходимо высушить на воздухе.
Складная ручка может трансформироваться в прочный чехол, обеспечивающий надежную защиту устройства.
Design
Product details
Performance data
Calibration data
Scale resolution