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Для эффективной доставки препарата
Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для эффективной доставки препарата
Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах
Для эффективной доставки препарата
Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для эффективной доставки препарата
Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах
Спейсер оснащен клапанами с низким сопротивлением, которые беспрепятственно открываются, даже при низкой скорости вдоха у детей, облегчая дыхание ребенка или взрослого человека*.
Сменная маска LiteTouch имеет мягкое покрытие, удобно прилегающее к лицу, обеспечивая комфорт при проведении терапии. А вставка SoftTouch гарантирует герметичность и уменьшает объем утечек лекарства***.
Спейсер OptiChamber Diamond предназначен для распыления часто назначаемых ингаляционных препаратов.
Адаптер надежно фиксирует ингалятор, а встроенный свисток сигнализирует о слишком быстром дыхании. Мундштук и адаптер легко снимаются для выполнения чистки.
Благодаря многоступенчатому дизайну мундштука спейсер OptiChamber Diamond может использоваться как детьми, так и взрослыми.
Спейсер OptiChamber Diamond создан для улучшенной подачи аэрозольного препарата в легкие пациента, а также обеспечения максимальной эффективности применяемой ингаляционной терапии.
Устройство OptiChamber Diamond обеспечивает подачу медицинского препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится в камере, увеличивая время для вдоха*.
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