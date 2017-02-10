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OptiChamber Diamond

Спейсер / клапанная камера

HH1329/00
Общая оценка / 5
  • Для эффективной доставки препарата Для эффективной доставки препарата Для эффективной доставки препарата
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    OptiChamber Diamond Спейсер / клапанная камера

    HH1329/00
    Общая оценка / 5

    Для эффективной доставки препарата

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах

    OptiChamber Diamond Спейсер / клапанная камера

    Для эффективной доставки препарата

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах

    Для эффективной доставки препарата

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах

    OptiChamber Diamond Спейсер / клапанная камера

    Для эффективной доставки препарата

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится внутри прибора, что увеличивает время для вдоха.(1, 2) Узнать обо всех преимуществах

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      Для эффективной доставки препарата

      Компактный спейсер

      • Компактная конструкция объемом 140 мл
      • Используется с препаратами для терапии
      • Для детей и взрослых
      • Дополнительные принадлежности для маски
      Клапаны с низким сопротивлением облегчают дыхание

      Клапаны с низким сопротивлением облегчают дыхание

      Спейсер оснащен клапанами с низким сопротивлением, которые беспрепятственно открываются, даже при низкой скорости вдоха у детей, облегчая дыхание ребенка или взрослого человека*.

      Маска повторяет контуры лица и имеет удобную форму

      Маска повторяет контуры лица и имеет удобную форму

      Сменная маска LiteTouch имеет мягкое покрытие, удобно прилегающее к лицу, обеспечивая комфорт при проведении терапии. А вставка SoftTouch гарантирует герметичность и уменьшает объем утечек лекарства***.

      Для часто назначаемых препаратов

      Для часто назначаемых препаратов

      Спейсер OptiChamber Diamond предназначен для распыления часто назначаемых ингаляционных препаратов.

      Специальные функции облегчают процесс использования и обслуживания

      Специальные функции облегчают процесс использования и обслуживания

      Адаптер надежно фиксирует ингалятор, а встроенный свисток сигнализирует о слишком быстром дыхании. Мундштук и адаптер легко снимаются для выполнения чистки.

      Универсальный мундштук

      Универсальный мундштук

      Благодаря многоступенчатому дизайну мундштука спейсер OptiChamber Diamond может использоваться как детьми, так и взрослыми.

      Подача препарата в легкие пациента**

      Подача препарата в легкие пациента**

      Спейсер OptiChamber Diamond создан для улучшенной подачи аэрозольного препарата в легкие пациента, а также обеспечения максимальной эффективности применяемой ингаляционной терапии.

      Использование антистатического материала в спейсере увеличивает время для вдоха

      Использование антистатического материала в спейсере увеличивает время для вдоха

      Устройство OptiChamber Diamond обеспечивает подачу медицинского препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится в камере, увеличивая время для вдоха*.

      Технические характеристики

      • Design

        Легко использовать
        Achieve an effective treatment

      • Maintenance

        Чистка
        Warm water and liquid soap
        Срок службы
        Replace after one year

      • Product details

        Длина
        14.2 cm (5.6")
        Загубник
        Interfaces w 22 mm connectors
        Объем
        140 ml

      • Material

        Камера
        АБС-пластик
        Маска LiteTouch
        полиэстер, силикон
        Клапаны
        Silicone

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          • *Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.
          • **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.
          • ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.
          • ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.
          • Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом
          • РУ №РЗН 2013/769 от 10.02.2017