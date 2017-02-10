Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

OptiChamber Diamond

Спейсер

HH1331/00
Общая оценка / 5
  • Помогает контролировать состояние Помогает контролировать состояние Помогает контролировать состояние
    -{discount-value}

    OptiChamber Diamond Спейсер

    HH1331/00
    Общая оценка / 5

    Помогает контролировать состояние

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата непосредственно в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности камеры аэрозоль дольше находится в ней, увеличивая время для вдоха*. Узнать обо всех преимуществах

    OptiChamber Diamond Спейсер

    Помогает контролировать состояние

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата непосредственно в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности камеры аэрозоль дольше находится в ней, увеличивая время для вдоха*. Узнать обо всех преимуществах

    Помогает контролировать состояние

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата непосредственно в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности камеры аэрозоль дольше находится в ней, увеличивая время для вдоха*. Узнать обо всех преимуществах

    OptiChamber Diamond Спейсер

    Помогает контролировать состояние

    Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата непосредственно в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности камеры аэрозоль дольше находится в ней, увеличивая время для вдоха*. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все spacers

      Помогает контролировать состояние

      Создано для эффективной подачи препарата

      • В комплекте со средней маской LiteTouch
      • Для детей в возрасте 1–5 лет
      • Для препаратов назначаемых для терапии
      • Компактная конструкция объемом 140 мл
      Клапаны с низким сопротивлением облегчают дыхание

      Клапаны с низким сопротивлением облегчают дыхание

      Спейсер оснащен клапанами с низким сопротивлением, которые беспрепятственно открываются, даже при низкой скорости вдоха у детей, облегчая дыхание ребенка или взрослого человека*.

      Маска повторяет контуры лица и имеет удобную форму

      Маска повторяет контуры лица и имеет удобную форму

      Сменная маска LiteTouch имеет мягкое покрытие, удобно прилегающее к лицу, обеспечивая комфорт при проведении терапии. А вставка SoftTouch гарантирует герметичность и уменьшает объем утечек лекарства***.

      Для часто назначаемых препаратов

      Для часто назначаемых препаратов

      Спейсер OptiChamber Diamond предназначен для распыления часто назначаемых ингаляционных препаратов.

      Специальные функции облегчают процесс использования и обслуживания

      Специальные функции облегчают процесс использования и обслуживания

      Адаптер надежно фиксирует ингалятор, а встроенный свисток сигнализирует о слишком быстром дыхании. Мундштук и адаптер легко снимаются для выполнения чистки.

      Универсальный мундштук

      Универсальный мундштук

      Благодаря многоступенчатому дизайну мундштука спейсер OptiChamber Diamond может использоваться как детьми, так и взрослыми.

      Подача препарата в легкие пациента**

      Подача препарата в легкие пациента**

      Спейсер OptiChamber Diamond создан для улучшенной подачи аэрозольного препарата в легкие пациента, а также обеспечения максимальной эффективности применяемой ингаляционной терапии.

      Использование антистатического материала в спейсере увеличивает время для вдоха

      Использование антистатического материала в спейсере увеличивает время для вдоха

      Устройство OptiChamber Diamond обеспечивает подачу медицинского препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится в камере, увеличивая время для вдоха*.

      Технические характеристики

      • Design

        Легко использовать
        Achieve an effective treatment

      • Maintenance

        Чистка
        Warm water and liquid soap
        Срок службы
        Replace after one year

      • Package contents

        Include
        • Medium LiteTouch Mask
        • OptiChamber Diamond

      • Product details

        Длина
        14.2 cm (5.6")
        Загубник
        Interfaces w 22 mm connectors
        Объем
        140 ml
        Применение
        Children aged 0-18m

      • Material

        Камера
        АБС-пластик
        Маска LiteTouch
        Полиэтилентерефталат (ПЭТ), силикон
        Клапаны
        Silicone

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • *Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.
          • **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.
          • ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.
          • ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.
          • Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом
          • РУ №РЗН 2013/769 от 10.02.2017