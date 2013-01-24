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Подключение бритвы Ladyshave к электросети
Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подключение бритвы Ladyshave к электросети
Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!
Подключение бритвы Ladyshave к электросети
Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подключение бритвы Ladyshave к электросети
Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!
Сменная деталь