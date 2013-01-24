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Satinelle Ice

Адаптер

HP1053/01
  • Подключение бритвы Ladyshave к электросети Подключение бритвы Ladyshave к электросети Подключение бритвы Ladyshave к электросети
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    Satinelle Ice Адаптер

    HP1053/01

    Подключение бритвы Ladyshave к электросети

    Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!

    Satinelle Ice Адаптер

    Подключение бритвы Ladyshave к электросети

    Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!

    Подключение бритвы Ladyshave к электросети

    Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!

    Satinelle Ice Адаптер

    Подключение бритвы Ladyshave к электросети

    Этот адаптер питания позволяет использовать женскую бритву без батарей. Незаменимый аксессуар для бритвы!

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      Подключение бритвы Ladyshave к электросети

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        HP6540/00
        Подходит для:
        HP6401/10
        Подходит для
        • HP6400/00
        • HP6401/06
        • HP6401/08
        • HP6512/00
        • HP6540/00
        Подходит для:
        • HP6420/00
        • HP6420/30
        • HP6421/00
        • HP6421/30
        • HP6421/31
        • HP6422/00
        • HP6422/01
        • HP6422/31
        • HP6403/30
        • HP6423/01
        • HP6423/30
        • HP6423/31
        Подходит для модельного ряда:
        • HP6428
        • HP6540
        • HP6548
        • HP6549
        • HP6550

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