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Body Contour

Ladyshave

HP6317/01
Общая оценка / 5
  • Бритва Ladyshave Body Contour Бритва Ladyshave Body Contour Бритва Ladyshave Body Contour
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    Body Contour Ladyshave

    HP6317/01
    Общая оценка / 5

    Бритва Ladyshave Body Contour

    Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Body Contour Ladyshave

    Бритва Ladyshave Body Contour

    Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

    Бритва Ladyshave Body Contour

    Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Body Contour Ladyshave

    Бритва Ladyshave Body Contour

    Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

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      Бритва Ladyshave Body Contour

      Повторяет изгибы тела

      • Влажный и сухой уход

      Плавающая бритвенная головка повторяет все изгибы вашего тела

      Автоматически адаптируется к каждому изгибу тела без риска порезов

      Насадка для подравнивания линии бикини

      Насадка для подравнивания и стрижки линии бикини

      Бритва работает без проводов

      Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов

      • Вес и размеры F-box

        Размеры
        171 x 65 x 193 (д x ш x в)  миллиметра
        Вес
        253  г

      • Вес и размеры A-box

        Вес
        1755  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.
        Размеры A-box
        400 x 181 x 219 (ДxШxВ)  см

      • Логистические данные

        Код CTV
        8846 317 01000
        Количество A-коробов на один уровень (Европа)
        12
        Количество A-коробов на один уровень (Великобритания)
        15
        Количество уровней (Европа)
        4
        Количество уровней (Великобритания)
        4
        Количество поддонов (Европа)
        288  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        360  шт.
        Размер поддона (Европа)
        120 x 100 x 102  см
        Размер поддона (Великобритания)
        120 x 100 x 102  см

      • Технические характеристики

        Источник питания
        Элемент питания
        Бритвенная сетка
        Combi
        Материал сетки
        Никель
        Количество предохранительных зубцов
        38
        Количество режущих зубцов
        36
        Количество слоев
        22
        Режущий пресс (N)
        2 x 1,6 N
        Система вдавливания сетки (N)
        2 x 1,6 N
        Оборотов в минуту
        7500 +/- 1000
        Мотор
        Мотор с питанием 3 В пост. тока  В
        напряжение
        2 x 1,5 В щелочные батарейки
        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Вес Ladyshave
        113  г
        Цвет
        Клубника

      • Замена

        Бритвенная сетка для ног
        HP6117/01
        Код CTV
        884 611 701000
        Бритвенная сетка для чувствительных участков
        HP6121
        Режущий блок HP
        HP6111

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