Бритва Ladyshave Body Contour
Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритва Ladyshave Body Contour
Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
Бритва Ladyshave Body Contour
Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритва Ladyshave Body Contour
Эта особенная женская бритва Ladyshave точно повторяет каждый изгиб тела, обеспечивая безупречное бритье и подравнивание даже на самых чувствительных участках. С помощью дополнительной насадки можно также подравнивать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
Автоматически адаптируется к каждому изгибу тела без риска порезов
Насадка для подравнивания и стрижки линии бикини
Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов
Вес и размеры F-box
Вес и размеры A-box
Логистические данные
Технические характеристики
Замена
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