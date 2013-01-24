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Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.
Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.
Встроенный откидной триммер позволяет сбривать более длинные волоски
Бритвенная головка с двойными сетками захватывает каждый волосок, обеспечивая чистое бритье и сокращая раздражение кожи до минимума
Автоматически адаптируется к каждому изгибу тела без риска порезов
Технические характеристики
Логистические данные
Вес и габариты
Аксессуары
Особенности