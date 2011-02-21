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Double Contour

Ladyshave Sensitive

HP6368/00
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  • Сбривает волосы, оберегая кожу Сбривает волосы, оберегая кожу Сбривает волосы, оберегая кожу
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    Double Contour Ladyshave Sensitive

    HP6368/00
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      • Влажный и сухой уход
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      Полоска с алоэ вера для лучшего увлажнения кожи

      Полоска с алоэ вера для лучшего увлажнения кожи

      Встроенная полоска с алоэ вера улучшает увлажнение для гладкого и безопасного бритья

      Индикатор светится при низком заряде батареи

      Индикатор светится при низком заряде батареи

      Сообщает о низком уровне заряда аккумулятора и напоминает о необходимости подзарядки перед следующим использованием

      До 40 минут беспроводного использования

      До 40 минут беспроводного использования

      Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов

      Для влажного и сухого бритья

      Для влажного и сухого бритья

      Можно бриться и под душем

      Бритвенная головка с двойными сетками для идеального результата

      Бритвенная головка с двойными сетками для идеального результата

      Бритвенная головка с двойными сетками захватывает каждый волосок, обеспечивая чистое бритье и сокращая раздражение кожи до минимума

      Для снижения раздражения и более гладкого бритья

      Для снижения раздражения и более гладкого бритья

      Плавающие головки плавно повторяют все контуры тела, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи

      Плавающая головка повторяет контуры вашего тела

      Плавающая головка повторяет контуры вашего тела

      Плавающая головка повторяет контуры вашего тела, обеспечивая постоянный контакт с кожей

      Удобный чехол для хранения

      Удобный чехол отлично подходит для защиты прибора во время путешествий и хранения

      • Технические характеристики

        Бритвенная сетка
        2
        Материал сетки
        Никель, позолоченный
        Количество предохранительных зубцов
        35
        Количество режущих зубцов
        23
        Количество слоев
        26 (длинный нож) 20 (короткий нож)
        Материал корпуса
        ABS Terluran GP22
        Вес Ladyshave
        120  г
        Источник питания
        Аккумуляторы (2)
        Цвет
        Белый, передняя панель цвета шампанского
        напряжение
        2,4 В пост. тока
        Мотор
        Мотор пост. тока FF 170 PA 2548DV

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Удобный чехол
        Да

      • Особенности

        Перезарядка
        Да
        Двойная бритвенная головка
        Да
        Моющаяся бритвенная головка
        Да
        Полоска с алоэ вера
        Да
        Плавающие головки
        Да
        Беспроводная для удобства бритья
        Да
        Индикатор заряда батареи
        Да
        Плавающая головка
        Да
        Особая конструкция сетки для чувствительной кожи
        Да
        Использование на сухой и влажной коже
        Да
        Гипоаллергенные бритвенные сетки
        Золотой

      • Логистические данные

        Код CTV
        884636800
        Количество A-boxes в уровне
        15 (Европа) 20 (Великобритания)
        Количество поддонов
        240 (Европа) 320 (Великобритания)  шт.
        Количество уровней
        4
        Размер поддона (Европа)
        1000x800  миллиметра
        Размер поддона (Великобритания)
        1000x1200  миллиметра

      • Вес и размеры A-box

        Размеры
        208x247x233  миллиметра
        Вес
        1782  г
        Количество предметов в A-box
        4

      • Вес и размеры F-box

        Размеры
        230x197x60  миллиметра
        Вес
        399  г

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