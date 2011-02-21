Гипоаллергенные позолоченные бритвенные сетки уменьшают раздражение и аллергическую реакцию кожи
Встроенная полоска с алоэ вера улучшает увлажнение для гладкого и безопасного бритья
Сообщает о низком уровне заряда аккумулятора и напоминает о необходимости подзарядки перед следующим использованием
Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов
Можно бриться и под душем
Бритвенная головка с двойными сетками захватывает каждый волосок, обеспечивая чистое бритье и сокращая раздражение кожи до минимума
Плавающие головки плавно повторяют все контуры тела, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи
Плавающая головка повторяет контуры вашего тела, обеспечивая постоянный контакт с кожей
Удобный чехол отлично подходит для защиты прибора во время путешествий и хранения
Технические характеристики
Аксессуары
Особенности
Логистические данные
Вес и размеры A-box
Вес и размеры F-box
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