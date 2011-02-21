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  • Сбривает волосы, оберегая кожу Сбривает волосы, оберегая кожу Сбривает волосы, оберегая кожу

    Double Contour Ladyshave Sensitive

    HP6368/00

    Сбривает волосы, оберегая кожу

    Бритва Double Contour Sensitive от Philips разработана специально для современных женщин. Эта инновационная женская бритва оснащена бритвенной головкой с двойной сеткой и обеспечивает красоту и гладкость кожи, не повреждая ее.

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    Double Contour Ladyshave Sensitive

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    Сбривает волосы, оберегая кожу

    Превосходное качество бритья благодаря системе защиты кожи "4 в 1"

    • Бритва Ladyshave, "4 в 1"
    • Влажный и сухой уход
    Гипоаллергенные позолоченные бритвенные сетки для защиты кожи

    Гипоаллергенные позолоченные бритвенные сетки для защиты кожи

    Гипоаллергенные позолоченные бритвенные сетки уменьшают раздражение и аллергическую реакцию кожи

    Полоска с алоэ вера для лучшего увлажнения кожи

    Полоска с алоэ вера для лучшего увлажнения кожи

    Встроенная полоска с алоэ вера улучшает увлажнение для гладкого и безопасного бритья

    Индикатор светится при низком заряде батареи

    Индикатор светится при низком заряде батареи

    Сообщает о низком уровне заряда аккумулятора и напоминает о необходимости подзарядки перед следующим использованием

    До 40 минут беспроводного использования

    До 40 минут беспроводного использования

    Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов

    Для влажного и сухого бритья

    Для влажного и сухого бритья

    Можно бриться и под душем

    Бритвенная головка с двойными сетками для идеального результата

    Бритвенная головка с двойными сетками для идеального результата

    Бритвенная головка с двойными сетками захватывает каждый волосок, обеспечивая чистое бритье и сокращая раздражение кожи до минимума

    Для снижения раздражения и более гладкого бритья

    Для снижения раздражения и более гладкого бритья

    Плавающие головки плавно повторяют все контуры тела, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи

    Плавающая головка повторяет контуры вашего тела

    Плавающая головка повторяет контуры вашего тела

    Плавающая головка повторяет контуры вашего тела, обеспечивая постоянный контакт с кожей

    Удобный чехол для хранения

    Удобный чехол отлично подходит для защиты прибора во время путешествий и хранения

    • Вес и размеры F-box

      Размеры
      230x197x60  миллиметра
      Вес
      399  г

    • Вес и размеры A-box

      Размеры
      208x247x233  миллиметра
      Вес
      1782  г
      Количество предметов в A-box
      4

    • Логистические данные

      Код CTV
      884636800
      Количество A-boxes в уровне
      15 (Европа) 20 (Великобритания)
      Количество уровней
      4
      Количество поддонов
      240 (Европа) 320 (Великобритания)  шт.
      Размер поддона (Европа)
      1000x800  миллиметра
      Размер поддона (Великобритания)
      1000x1200  миллиметра

    • Технические характеристики

      Цвет
      Белый, передняя панель цвета шампанского
      напряжение
      2,4 В пост. тока
      Материал корпуса
      ABS Terluran GP22
      Материал сетки
      Никель, позолоченный
      Мотор
      Мотор пост. тока FF 170 PA 2548DV
      Количество режущих зубцов
      23
      Количество предохранительных зубцов
      35
      Количество слоев
      26 (длинный нож) 20 (короткий нож)
      Источник питания
      Аккумуляторы (2)
      Бритвенная сетка
      2
      Вес Ladyshave
      120  г

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Удобный чехол
      Да

    • Особенности

      Использование на сухой и влажной коже
      Да
      Полоска с алоэ вера
      Да
      Беспроводная для удобства бритья
      Да
      Двойная бритвенная головка
      Да
      Плавающие головки
      Да
      Гипоаллергенные бритвенные сетки
      Золотой
      Индикатор заряда батареи
      Да
      Плавающая головка
      Да
      Перезарядка
      Да
      Особая конструкция сетки для чувствительной кожи
      Да
      Моющаяся бритвенная головка
      Да

    Badge-D2C

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