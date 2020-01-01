HP6371/00
Спа-салон у вас дома
Для моделирования и подравнивая линии бикини. Высокоточный триммер обеспечивает комфортность использования и делает кожу гладкой и шелковистой.Узнать обо всех преимуществах
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Триммер для точного и аккуратного подравнивания срезает волоски менее чем на миллиметр (срезает до 0,6 мм).
Гигиеничная насадка триммера подрезает волоски на пять различных уровней длины (2-10 мм), теперь вы сможете креативно подойти к созданию линии бикини.
Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.
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