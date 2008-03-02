Ключевые слова для поиска

  • Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома

    Bikini Perfect Триммер для линии бикини

    HP6373/00

    Спа-салон у вас дома

    Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bikini Perfect Триммер для линии бикини

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Спа-салон у вас дома

    Триммер для чувствительных участков, меньше раздражения на коже

    • Стрижка, подравнивание и бритье
    Триммер для точного и аккуратного подравнивания

    Триммер для точного и аккуратного подравнивания

    Триммер для точного и аккуратного подравнивания срезает волоски менее чем на миллиметр (срезает до 0,6 мм).

    Гигиеничная насадка триммера

    Гигиеничная насадка триммера

    Гигиеничная насадка триммера подрезает волоски на пять различных уровней длины (2-10 мм), теперь вы сможете креативно подойти к созданию линии бикини.

    Сверхмягкое и безопасное бритье

    Сверхмягкое и безопасное бритье

    Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

    Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

    Для использования на влажной и сухой коже

    Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.

    • Аксессуары

      Сверхмягкое и безопасное бритье
      Да
      Гигиеничная насадка триммера
      Да
      Триммер для точного и аккуратного подравнивания
      Да
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.