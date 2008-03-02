Спа-салон у вас дома
Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Спа-салон у вас дома
Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах
Спа-салон у вас дома
Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Спа-салон у вас дома
Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах
Триммер для точного и аккуратного подравнивания срезает волоски менее чем на миллиметр (срезает до 0,6 мм).
Гигиеничная насадка триммера подрезает волоски на пять различных уровней длины (2-10 мм), теперь вы сможете креативно подойти к созданию линии бикини.
Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.
Аксессуары
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