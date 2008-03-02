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Bikini Perfect

Триммер для линии бикини

HP6373/00
Общая оценка / 5
  • Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома
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    Bikini Perfect Триммер для линии бикини

    HP6373/00
    Общая оценка / 5

    Спа-салон у вас дома

    Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bikini Perfect Триммер для линии бикини

    Спа-салон у вас дома

    Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

    Спа-салон у вас дома

    Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bikini Perfect Триммер для линии бикини

    Спа-салон у вас дома

    Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

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      Спа-салон у вас дома

      Триммер для чувствительных участков, меньше раздражения на коже

      • Стрижка, подравнивание и бритье
      Триммер для точного и аккуратного подравнивания

      Триммер для точного и аккуратного подравнивания

      Триммер для точного и аккуратного подравнивания срезает волоски менее чем на миллиметр (срезает до 0,6 мм).

      Гигиеничная насадка триммера

      Гигиеничная насадка триммера

      Гигиеничная насадка триммера подрезает волоски на пять различных уровней длины (2-10 мм), теперь вы сможете креативно подойти к созданию линии бикини.

      Сверхмягкое и безопасное бритье

      Сверхмягкое и безопасное бритье

      Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

      Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

      Для использования на влажной и сухой коже

      Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.

      • Аксессуары

        Сверхмягкое и безопасное бритье
        Да
        Гигиеничная насадка триммера
        Да
        Триммер для точного и аккуратного подравнивания
        Да

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