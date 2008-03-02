Bikini Perfect Триммер для линии бикини
Спа-салон у вас дома
Срезайте, подравнивайте или удаляйте нежелательные волоски в зоне бикини для ровного и гладкого результата. Узнать обо всех преимуществах
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Bikini Perfect Триммер для линии бикини
Спа-салон у вас дома
Идеально ровный контур, меньше раздражения кожи
- Стрижка, подравнивание,
- бритье и эпиляция
Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования
Для использования на влажной и сухой коже
Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.
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Аксессуары
- Эпилятор удаляет волосы на несколько недель
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Да
- Сверхмягкое и безопасное бритье
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Да
- Гигиеничная насадка триммера
-
Да
- Триммер для точного и аккуратного подравнивания
-
Да
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