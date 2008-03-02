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    Bikini Perfect Триммер для линии бикини

    HP6375/00

    Спа-салон у вас дома

    Срезайте, подравнивайте или удаляйте нежелательные волоски в зоне бикини для ровного и гладкого результата.

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    Bikini Perfect Триммер для линии бикини

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    Спа-салон у вас дома

    Идеально ровный контур, меньше раздражения кожи

    • Стрижка, подравнивание,
    • бритье и эпиляция
    Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

    Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

    Для использования на влажной и сухой коже

    Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.

    • Аксессуары

      Эпилятор удаляет волосы на несколько недель
      Да
      Сверхмягкое и безопасное бритье
      Да
      Гигиеничная насадка триммера
      Да
      Триммер для точного и аккуратного подравнивания
      Да
    Badge-D2C

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