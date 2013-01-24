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Body Perfect

Триммер для линии бикини

HP6379/00
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Общая оценка / 5
  • Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома
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    Body Perfect Триммер для линии бикини

    HP6379/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Спа-салон у вас дома

    Ровный и гладкий результат: срезайте, подравнивайте или удаляйте нежелательные волоски на лице и теле с помощью этого высокоточного триммера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Body Perfect Триммер для линии бикини

    Спа-салон у вас дома

    Ровный и гладкий результат: срезайте, подравнивайте или удаляйте нежелательные волоски на лице и теле с помощью этого высокоточного триммера. Узнать обо всех преимуществах

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      Спа-салон у вас дома

      Компактный триммер для чувствительных участков, меньше раздражения на коже

      • Стрижка, подравнивание,
      • бритье и эпиляция
      Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

      Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

      Для использования на влажной и сухой коже

      Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Триммер для точного и аккуратного подравнивания
        Да
        Гигиеничная насадка триммера
        Да
        Сверхмягкое и безопасное бритье
        Да
        Эпилятор удаляет волосы на несколько недель
        Да
        Триммер для бровей и контуров
        Да
        Насадка для бровей и контуров
        Да

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