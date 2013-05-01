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HP6390/10
PrecisionPerfect — быстрое удаление волос на лице
Нашли лишний волосок на лице и хотите немедленно от него избавиться? Тогда триммер для лица от Philips — ваш незаменимый помощник. Он идеально подходит для удаления волосков над верхней губой и на подбородке, а также для коррекции формы бровей.Узнать обо всех преимуществах
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С помощью насадки-триммера можно с легкостью избавиться от нежелательных волос на лице и придать коже гладкость. Компактный триммер Philips позволяет точно и без боли удалять волоски на всех участках лица, в том числе над губой и на подбородке, а также придать форму бровям. Идеальная гладкость кожи гарантирована!
Точная коррекция формы бровей. Прибор позволяет четко контролировать зону захвата триммера при удалении волосков на лице. Не волнуйтесь, прибор не удалит ни одного лишнего волоска!
Насадка-гребень с 2 установками длины позволяет точно подравнять брови на нужную длину (2 или 4 мм). Просто зафиксируйте гребень на насадке-триммере и приступайте.
Дополнительный компактный пинцет поможет удалить отдельные волоски на лице.
В комплект входит мягкая щеточка, которая значительно упрощает очистку. Для продления срока службы следите за тем, чтобы прибор не намокал.
Прибор работает от батарей типа AAA, поэтому его можно взять с собой и использовать в любое время!
Триммер Philips PrecisionPerfect — компактный, портативный и простой в использовании прибор для точного подравнивания и удаления волос. Вас порадует его приятный цвет, стильная форма, хромированное кольцо и дизайн кнопок. Прибор легко помещается в сумке, а специальная крышка защищает насадку-триммер от повреждений. Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель в положение "Вкл.", приложите насадку-триммер к коже и перемещайте прибор против роста волос. Для оптимального результата во время обработки слегка натягивайте кожу.
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Удобство использования
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