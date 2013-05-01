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  • PrecisionPerfect — быстрое удаление волос на лице PrecisionPerfect — быстрое удаление волос на лице PrecisionPerfect — быстрое удаление волос на лице

    Компактный триммер

    HP6390/10

    PrecisionPerfect — быстрое удаление волос на лице

    Нашли лишний волосок на лице и хотите немедленно от него избавиться? Тогда триммер для лица от Philips — ваш незаменимый помощник. Он идеально подходит для удаления волосков над верхней губой и на подбородке, а также для коррекции формы бровей.

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    Компактный триммер

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    PrecisionPerfect — быстрое удаление волос на лице

    Удаление волос на лице. В любое время, где бы вы ни находились.

    • Лицо
    Простое и безопасное удаление волос на лице.

    Простое и безопасное удаление волос на лице.

    С помощью насадки-триммера можно с легкостью избавиться от нежелательных волос на лице и придать коже гладкость. Компактный триммер Philips позволяет точно и без боли удалять волоски на всех участках лица, в том числе над губой и на подбородке, а также придать форму бровям. Идеальная гладкость кожи гарантирована!

    Идеальная форма бровей благодаря специальной насадке.

    Идеальная форма бровей благодаря специальной насадке.

    Точная коррекция формы бровей. Прибор позволяет четко контролировать зону захвата триммера при удалении волосков на лице. Не волнуйтесь, прибор не удалит ни одного лишнего волоска!

    Две установки длины (2 мм и 4 мм) для точного моделирования.

    Две установки длины (2 мм и 4 мм) для точного моделирования.

    Насадка-гребень с 2 установками длины позволяет точно подравнять брови на нужную длину (2 или 4 мм). Просто зафиксируйте гребень на насадке-триммере и приступайте.

    Дополнительный компактный пинцет для идеальной точности.

    Дополнительный компактный пинцет для идеальной точности.

    Дополнительный компактный пинцет поможет удалить отдельные волоски на лице.

    В комплект входит щеточка для простой очистки.

    В комплект входит мягкая щеточка, которая значительно упрощает очистку. Для продления срока службы следите за тем, чтобы прибор не намокал.

    Батареи типа AAA для удобства использования.

    Прибор работает от батарей типа AAA, поэтому его можно взять с собой и использовать в любое время!

    Легкость и компактный размер для вашего удобства.

    Триммер Philips PrecisionPerfect — компактный, портативный и простой в использовании прибор для точного подравнивания и удаления волос. Вас порадует его приятный цвет, стильная форма, хромированное кольцо и дизайн кнопок. Прибор легко помещается в сумке, а специальная крышка защищает насадку-триммер от повреждений. Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель в положение "Вкл.", приложите насадку-триммер к коже и перемещайте прибор против роста волос. Для оптимального результата во время обработки слегка натягивайте кожу.

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип AAA

    • Дизайн

      Ручка
      Компактный
      Цвет
      Ярко-розовый
      Отделка
      Металлик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Удобство использования

      Очистка
      Щеточка для чистки
      Батарея
      Работает от аккумулятора
      Портативность
      Портативный и компактный прибор

    • Высокое качество

      Безопасное удаление волос
      Встроенная насадка-триммер
      Идеальная точность
      • Насадка для точного подравнивания
      • Гребень 2 мм и 4 мм
      • Пинцет для бровей

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Пинцет
    Badge-D2C

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