Простое и безопасное удаление волос на лице.

С помощью насадки-триммера можно с легкостью избавиться от нежелательных волос на лице и придать коже гладкость. Компактный триммер Philips позволяет точно и без боли удалять волоски на всех участках лица, в том числе над губой и на подбородке, а также придать форму бровям. Идеальная гладкость кожи гарантирована!