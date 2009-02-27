HP6402/00
Гладкая кожа ног надолго
Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка для эффективной эпиляции обеспечивает оптимальное положение эпилятора для наиболее эффективного удаления волос
Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!
Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Технические характеристики
Особенности
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