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  • Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго

    Satinelle Эпилятор

    HP6402/00

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.

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    Satinelle Эпилятор

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    Гладкая кожа ног надолго

    Быстрая и эффективная эпиляция

    • С насадкой для эффективной эпиляции
    Насадка для эффективной эпиляции

    Насадка для эффективной эпиляции

    Насадка для эффективной эпиляции обеспечивает оптимальное положение эпилятора для наиболее эффективного удаления волос

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

    Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

    Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

    Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      20
      Напряжение
      100—240  В
      потребляемая мощность
      7,5  Вт
      Количество дисков
      21
      движений в секунду, скорость 1
      600
      движений в секунду, скорость 2
      733

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да
      Металлическая система эпиляции
      Да
    Badge-D2C

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