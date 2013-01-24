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Серия Satinelle Ice Limited Edition
Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия Satinelle Ice Limited Edition
Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах
Серия Satinelle Ice Limited Edition
Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия Satinelle Ice Limited Edition
Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах
Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.
Удобство хранения и простота использования в любых условиях
идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.
Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.
Встроенная массажная система успокаивает кожу, что делает Satinelle Ice самым щадящим из всех эпиляторов Philips.
В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.
Особенности
Технические характеристики
Аксессуары
Вес и габариты