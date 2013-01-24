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Satinelle Ice

Эпилятор

HP6496/00
Общая оценка / 5
  • Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition
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    Satinelle Ice Эпилятор

    HP6496/00
    Общая оценка / 5

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Ice Эпилятор

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Ice Эпилятор

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

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      Серия Satinelle Ice Limited Edition

      Самый безболезненный эпилятор от компании Philips

      • Черный
      Гипоаллергенные диски

      Гипоаллергенные диски

      Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.

      Роскошный футляр

      Роскошный футляр

      Удобство хранения и простота использования в любых условиях

      Дополнительная бритвенная головка

      Дополнительная бритвенная головка

      Охлаждающая насадка класса Премиум

      идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.

      Новая керамическая система эпиляции

      Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.

      Система активного массажа

      Встроенная массажная система успокаивает кожу, что делает Satinelle Ice самым щадящим из всех эпиляторов Philips.

      Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

      В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Плавающая головка охладителя
        Да
        Керамическая система эпиляции
        Да
        Система активного массажа
        Да
        2 режима скорости
        Да
        Роскошный и стильный дизайн
        Да

      • Технические характеристики

        движений в секунду, скорость 1
        880
        движений в секунду, скорость 2
        1080
        об/мин скорость 1
        2200 мин
        об/мин скорость 2
        2700 мин.
        Источник питания
        Перем. ток (сеть)
        напряжение
        100-240В (50-60Гц) Авт. уст. напряжения  В
        Мотор
        Мотор 14 В пост.ток
        потребляемая мощность
        6  Вт
        Количество дисков
        25
        Количество пинцетов
        24

      • Аксессуары

        Съемная бритвенная головка
        Да
        Охлаждающая головка для чувствительных участков
        Да
        Термоизолирующий футляр
        Да
        Отшелушивающая подушечка
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Вес и габариты

        Дизайн упаковки
        Эксклюзивная подарочная коробка с возможностью подвешивания
        Размеры F-box
        19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в)  миллиметра
        Вес F-Box
        733  г
        Размеры A-box
        56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в)  миллиметра
        Вес A-Box
        4708  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.

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