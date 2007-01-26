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  • Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM

    Satinelle Эпилятор

    HP6503/00

    Satinelle Ice PREMIUM

    Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

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    Satinelle Ice PREMIUM

    Эпилятор с охлаждающей насадкой и высокочастотным массажем для легкой эпиляции

    Гипоаллергенные диски

    Гипоаллергенные диски

    Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Высокочастотный массаж

    Высокочастотный массаж минимизирует неприятные ощущения при эпиляции

    Охлаждающая насадка класса Премиум

    идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.

    Керамическая система эпиляции

    Уникальный керамический материал и эргономичная конструкция обеспечивают на 20 % более быструю эпиляцию. **По сравнению с Philips Satin Ice.

    Зарядное устройство прилагается

    Беспроводной эпилятор: эпиляция доступна повсюду!

    • Вес и габариты

      Размеры A-box
      258x592x195 (ВxШxГ)  миллиметра
      Размеры F-box
      235x192x116 (ВxШxГ)  миллиметра
      Вес A-Box
      4702  г
      Вес F-Box
      811  г
      Количество предметов в A-box
      5  шт.

    • Логистические данные

      Количество поддонов (Европа)
      160  шт.
      Количество поддонов (Великобритания)
      200  шт.
      Размер поддона (Европа)
      115 x 120 x 80  см
      Размер поддона (Великобритания)
      115 x 120 x 100  см

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Для простой очистки
      Съемная бритвенная головка
      Для мягкого бритья
      Охлаждающая головка для чувствительных участков
      Для чувствительных участков тела
      Отшелушивающая подушечка
      Предотвращает врастание волосков
      Термоизолирующий футляр
      Для удобства в обращении
      Роскошный футляр
      Для хранения и защиты

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      24
      потребляемая мощность
      6  Вт
      Напряжение
      100—240  В
      Количество дисков
      13
      Источник питания
      Переменный ток-резервный ток (сеть)
      Мотор
      Постоянный ток 14 В
      движений в секунду, скорость 1
      880
      движений в секунду, скорость 2
      1080
      об/мин скорость 1
      2200 мин
      об/мин скорость 2
      2700 мин.

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да
      Керамическая система эпиляции
      Да
      Плавающая головка охладителя
      Да
      Высокочастотный массаж
      Да

    Badge-D2C

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