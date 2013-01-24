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Набор для эпиляции. Ограниченный выпуск.

HP6540
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  • Всегда готова выйти в свет! Всегда готова выйти в свет! Всегда готова выйти в свет!
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    Набор для эпиляции. Ограниченный выпуск.

    HP6540
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    Всегда готова выйти в свет!

    С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Набор для эпиляции. Ограниченный выпуск.

    Всегда готова выйти в свет!

    С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.

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      Технические характеристики

      • Гарантия

        2 г
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        120-240  В

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