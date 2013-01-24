Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Эпилятор, компактный триммер, пинцет

HP6543/00
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи! Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи! Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи!
    -{discount-value}

    Эпилятор, компактный триммер, пинцет

    HP6543/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи!

    Красивая и гладкая кожа каждый день. В набор для удаления волос Philips "3 в 1" входят эпилятор, компактный триммер и пинцет (3 аксессуара и маленькая щеточка для очистки в комплекте). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Эпилятор, компактный триммер, пинцет

    Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи!

    Красивая и гладкая кожа каждый день. В набор для удаления волос Philips "3 в 1" входят эпилятор, компактный триммер и пинцет (3 аксессуара и маленькая щеточка для очистки в комплекте). Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи!

      Эпилятор, компактный триммер, пинцет

      • Для тела
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Насадка Opti-start обеспечивает оптимальный контакт с кожей

      Насадка Opti-start обеспечивает оптимальный контакт с кожей

      С помощью этой насадки можно разместить эпилятор под оптимальным углом к коже, что позволит удалить волоски эффективно и бережно

      Компактный триммер для быстрого удаления даже самых тонких волосков

      Компактный триммер для быстрого удаления даже самых тонких волосков

      Компактный триммер можно использовать в любое время и в любом месте. Теперь можно не беспокоиться о гладкости кожи в поездке — триммер поможет с легкостью удалить даже самые тонкие волоски.

      Насадка-гребень с двумя настройками длины для моделирования бикини-дизайна

      Насадка-гребень с двумя настройками длины для моделирования бикини-дизайна

      Просто установите насадку-гребень на головку компактного триммера и выберите настройку длины (2 мм/4 мм). Теперь можно моделировать линию бикини, подравнивая волоски до разной длины.

      Компактный пинцет для идеальной точности

      Компактный пинцет для идеальной точности

      Пинцет в комплекте для моделирования линии бровей

      Удобный чехол

      Удобный чехол

      Небольшой чехол для удобного хранения

      Технические характеристики

      • Особенности

        Эффективная система эпиляции
        Да
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции
        Да
        Уникальные эпилирующие диски
        Да
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        2 режима скорости
        Да
        Гарантия 2 года
        Да
        Батарея типа AAA
        компактный триммер

      • Аксессуары

        Насадка Opti-start
        Да
        Двойная насадка-гребень
        2 мм/4 мм
        Удобный чехол
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Технические характеристики (эпилятор)

        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        Движений в секунду, скорость 1
        600
        Движений в секунду, скорость 2
        733
        Напряжение устройства
        13 В
        Адаптер напряжения
        13 В/400 мА

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии