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Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи!
Красивая и гладкая кожа каждый день. В набор для удаления волос Philips "3 в 1" входят эпилятор, компактный триммер и пинцет (3 аксессуара и маленькая щеточка для очистки в комплекте). Узнать обо всех преимуществах
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Набор "3 в 1" для идеально гладкой кожи!
Красивая и гладкая кожа каждый день. В набор для удаления волос Philips "3 в 1" входят эпилятор, компактный триммер и пинцет (3 аксессуара и маленькая щеточка для очистки в комплекте). Узнать обо всех преимуществах
Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.
Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
С помощью этой насадки можно разместить эпилятор под оптимальным углом к коже, что позволит удалить волоски эффективно и бережно
Компактный триммер можно использовать в любое время и в любом месте. Теперь можно не беспокоиться о гладкости кожи в поездке — триммер поможет с легкостью удалить даже самые тонкие волоски.
Просто установите насадку-гребень на головку компактного триммера и выберите настройку длины (2 мм/4 мм). Теперь можно моделировать линию бикини, подравнивая волоски до разной длины.
Пинцет в комплекте для моделирования линии бровей
Небольшой чехол для удобного хранения
Особенности
Аксессуары
Технические характеристики (эпилятор)