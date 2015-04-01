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Эпилятор, бикини-триммер

HP6548/00
Общая оценка / 5
  • Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела
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    Эпилятор, бикини-триммер

    HP6548/00
    Общая оценка / 5

    Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела

    Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Эпилятор, бикини-триммер

    Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела

    Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела

    Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Эпилятор, бикини-триммер

    Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела

    Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Подравнивание и моделирование линии бикини. Бикини-триммер оснащен маленькой насадкой-триммером, с помощью которой можно подравнять волоски до длины 0,5 мм, а установив гребень — до длины 3 мм. Подходит для использования на сухой и влажной коже. Работа от батарей.

      Сумка ограниченной серии для хранения

      В комплект входит стильная сумка для хранения (ограниченная серия), чтобы оба устройства оставались чистыми и были защищены от пыли.

      • Особенности

        Эпилятор
        • Эпилирующие диски для бережной эпиляции
        • 1 режим скорости
        • Эпилирующую головку можно мыть
        • Эргономичный дизайн
        • Гарантия 2 года
        Триммер для линии бикини
        • Маленькая насадка-триммер
        • Насадка-гребень
        • подравнивание до 3 мм
        • Для использования на влажной и сухой коже

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Технические характеристики (эпилятор)

        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        Движений в секунду, скорость 1
        600
        Адаптер напряжения
        13 В
        Напряжение устройства
        13 В/400 мА

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