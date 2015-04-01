Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела
Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела
Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах
Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела
Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное действие для идеально гладкой кожи на всех участках тела
Разные участки тела необходимо обрабатывать различными способами. Эпилятор Satinelle обеспечивает быстрое удаление волос на руках и ногах надолго, а триммер для линии бикини предназначен для подравнивания и моделирования зоны бикини. ПОДАРОК: сумка ограниченной серии для хранения. Узнать обо всех преимуществах
Эпилятор оснащен уникальными дисками, которые захватывают даже самые короткие волоски (0,5 мм): в 4 раза более короткие, чем при эпиляции воском, для гладкой кожи на срок до 4 недель.
Эпилятор Satinelle оснащен широкой головкой для эпиляции на голенях и руках. Благодаря закругленной форме прибор удобно помещается в ладони, что обеспечивает комфортное удаление волос.
Подравнивание и моделирование линии бикини. Бикини-триммер оснащен маленькой насадкой-триммером, с помощью которой можно подравнять волоски до длины 0,5 мм, а установив гребень — до длины 3 мм. Подходит для использования на сухой и влажной коже. Работа от батарей.
В комплект входит стильная сумка для хранения (ограниченная серия), чтобы оба устройства оставались чистыми и были защищены от пыли.
Особенности
Аксессуары
Технические характеристики (эпилятор)
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