Гладкая кожа на всех участках тела надолго

Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle и бережная, точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини с помощью мини-эпилятора. В комплект входит пинцет для бровей и волосков на лице. Все три предмета оформлены в едином стиле. Узнать обо всех преимуществах