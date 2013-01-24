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Эпилятор, мини-эпилятор, пинцет

HP6549/00
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    Эпилятор, мини-эпилятор, пинцет

    HP6549/00
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    Гладкая кожа на всех участках тела надолго

    Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle и бережная, точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини с помощью мини-эпилятора. В комплект входит пинцет для бровей и волосков на лице. Все три предмета оформлены в едином стиле. Узнать обо всех преимуществах

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    Эпилятор, мини-эпилятор, пинцет

    Гладкая кожа на всех участках тела надолго

    Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle и бережная, точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини с помощью мини-эпилятора. В комплект входит пинцет для бровей и волосков на лице. Все три предмета оформлены в едином стиле. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкая кожа на всех участках тела надолго

      3 решения для удаления волос на разных участках тела

      • Для тела
      Эффективное удаление волос с корнем

      Эффективное удаление волос с корнем

      Наши эпиляторы оснащены специально разработанными дисками для точного удаления даже самых коротких волосков (0,5 мм): в 4 раза более короткие, чем при эпиляции воском, для гладкой кожи на срок до 4 недель.

      Решение для быстрой эпиляции на ногах и руках

      Решение для быстрой эпиляции на ногах и руках

      Эпилятор Satinelle оснащен широкой головкой для эпиляции на голенях и руках. Благодаря закругленной форме прибор удобно помещается в ладони, что обеспечивает комфортное удаление волос.

      Решение для бережной эпиляции на чувствительных участках

      Решение для бережной эпиляции на чувствительных участках

      Мини-эпилятор оснащен узкой головкой, которая разработана специально для захвата волосков в труднодоступных местах без неприятных ощущений на коже. Для максимального удобства прибор работает от батарей.

      Плотно прилегающие кончики пинцета для бровей и волосков на лице

      Плотно прилегающие кончики пинцета для бровей и волосков на лице

      В набор входит пинцет с плотно прилегающими кончиками, который идеально подходит для удаления волосков на лице (над верхней губой и на подбородке) или придания формы бровям.

      В комплект входит щеточка для очистки и моющаяся эпилирующая головка.

      В комплект входит щеточка для очистки и моющаяся эпилирующая головка.

      В комплект входит щеточка для очистки эпилирующих дисков от волосков. Дополнительная гигиеничность благодаря эпилирующим головкам, которые можно мыть под водой.

      Небольшой чехол для удобного хранения.

      Небольшой чехол для удобного хранения.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Эпилирующие диски для бережной эпиляции
        Да
        Уникальные эпилирующие диски
        Да
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Обычный чехол
        Да

      • Технические характеристики (эпилятор)

        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        Движений в секунду, скорость 1
        600
        Адаптер напряжения
        13 В/400 мА
        Напряжение устройства
        13 В

      • Технические характеристики (мини-эпилятор)

        напряжение
        3 В
        мощность в ваттах
        5
        Количество захватов в минуту
        32 000
        Цвет
        Белый с фиолетовым узором
        Частота
        50–60 Гц
        Количество пинцетов
        8
        Аккумуляторы для прецизионного эпилятора
        2 шт. типа AA
        Количество оборотов в минуту
        4000

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