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Гладкая кожа на всех участках тела надолго
Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle и бережная, точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини с помощью мини-эпилятора. В комплект входит пинцет для бровей и волосков на лице. Все три предмета оформлены в едином стиле. Узнать обо всех преимуществах
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Гладкая кожа на всех участках тела надолго
Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle и бережная, точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини с помощью мини-эпилятора. В комплект входит пинцет для бровей и волосков на лице. Все три предмета оформлены в едином стиле. Узнать обо всех преимуществах
Наши эпиляторы оснащены специально разработанными дисками для точного удаления даже самых коротких волосков (0,5 мм): в 4 раза более короткие, чем при эпиляции воском, для гладкой кожи на срок до 4 недель.
Эпилятор Satinelle оснащен широкой головкой для эпиляции на голенях и руках. Благодаря закругленной форме прибор удобно помещается в ладони, что обеспечивает комфортное удаление волос.
Мини-эпилятор оснащен узкой головкой, которая разработана специально для захвата волосков в труднодоступных местах без неприятных ощущений на коже. Для максимального удобства прибор работает от батарей.
В набор входит пинцет с плотно прилегающими кончиками, который идеально подходит для удаления волосков на лице (над верхней губой и на подбородке) или придания формы бровям.
В комплект входит щеточка для очистки эпилирующих дисков от волосков. Дополнительная гигиеничность благодаря эпилирующим головкам, которые можно мыть под водой.
Небольшой чехол для удобного хранения.
Особенности
Аксессуары
Технические характеристики (эпилятор)
Технические характеристики (мини-эпилятор)