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Satinelle Soft

Эпилятор, бритвенная головка, охлаждающая рукавица

HP6553/00
Общая оценка / 5
  • Бережный уход и гладкая кожа надолго Бережный уход и гладкая кожа надолго Бережный уход и гладкая кожа надолго
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    Satinelle Soft Эпилятор, бритвенная головка, охлаждающая рукавица

    HP6553/00
    Общая оценка / 5

    Бережный уход и гладкая кожа надолго

    Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Soft Эпилятор, бритвенная головка, охлаждающая рукавица

    Бережный уход и гладкая кожа надолго

    Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах

    Бережный уход и гладкая кожа надолго

    Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Soft Эпилятор, бритвенная головка, охлаждающая рукавица

    Бережный уход и гладкая кожа надолго

    Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах

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      Бережный уход и гладкая кожа надолго

      Влажная эпиляция, охлаждающий эффект для смягчения кожи

      • Для тела
      Эпиляция на влажной коже упрощает удаление волосков с корнем.

      Эпиляция на влажной коже упрощает удаление волосков с корнем.

      Влажная эпиляция упрощает удаление волос. Эпилирующие диски бережно удаляют волоски с корнем без неприятных ощущений на коже. Эпилятор можно использовать на сухой коже.

      Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, делая ее гладкой и сияющей

      Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, делая ее гладкой и сияющей

      Лед сужает поры и волосяные луковицы, а также успокаивает кожу после эпиляции. Используйте охлаждающую рукавицу после проведения сеанса в ванной или душе, чтобы кожа долго оставалась гладкой и сияющей.

      Для подравнивания, стайлинга, удаления волос на чувствительных участках.

      Для подравнивания, стайлинга, удаления волос на чувствительных участках.

      Для удаления волос на чувствительных участках используйте бритвенную головку. Гребни подходят для подравнивания длинных волос перед проведением эпиляции, а также для моделирования линии бикини.

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем (0,5 мм)

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем (0,5 мм)

      Удаление волос с корнем. Отрастающие волоски становятся более тонкими, а кожа дольше остается гладкой — до 4 недель.

      Скорость 1 — бережная эпиляция; скорость 2 — эффективная эпиляция

      Скорость 1 — бережная эпиляция; скорость 2 — эффективная эпиляция

      У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

      Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

      Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

      Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час.

      Можно полностью промывать — максимальная гигиена и простота очистки

      Можно полностью промывать — максимальная гигиена и простота очистки

      Для обеспечения максимальной гигиеничности промывайте эпилятор под струей воды.

      • Аксессуары

        2 режима скорости
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Удобный чехол
        Да
        Гарантия 2 года
        Да
        Беспроводной прибор с аккумулятором
        Да

      • Аксессуары

        Бритвенная головка
        с гребнем для подравнивания
        Охлаждение
        Да

      • Особенности

        Можно промывать под водой
        Да
        Охлаждающая рукавица
        Да
        Эпиляция в ванной или душе
        Да
        Удаление волос с корнем
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        3,6 В
        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        Движений в секунду, скорость 1
        666
        Движений в секунду, скорость 2
        733

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