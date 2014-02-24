Бережный уход и гладкая кожа надолго
Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережный уход и гладкая кожа надолго
Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах
Бережный уход и гладкая кожа надолго
Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережный уход и гладкая кожа надолго
Набор для бережной эпиляции — удобный и эффективный способ удаления волос. Используйте эпилятор в ванной или душе для легкого удаления волосков с корнем без неприятных ощущений на коже. Охлаждающая рукавица успокаивает кожу, обеспечивая гладкость и красоту. Узнать обо всех преимуществах
Влажная эпиляция упрощает удаление волос. Эпилирующие диски бережно удаляют волоски с корнем без неприятных ощущений на коже. Эпилятор можно использовать на сухой коже.
Лед сужает поры и волосяные луковицы, а также успокаивает кожу после эпиляции. Используйте охлаждающую рукавицу после проведения сеанса в ванной или душе, чтобы кожа долго оставалась гладкой и сияющей.
Для удаления волос на чувствительных участках используйте бритвенную головку. Гребни подходят для подравнивания длинных волос перед проведением эпиляции, а также для моделирования линии бикини.
Удаление волос с корнем. Отрастающие волоски становятся более тонкими, а кожа дольше остается гладкой — до 4 недель.
У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной
Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час.
Для обеспечения максимальной гигиеничности промывайте эпилятор под струей воды.
Аксессуары
Аксессуары
Особенности
Технические характеристики
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.