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Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
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Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут
Высокоэффективные керамические диски с текстурированной поверхностью захватывают и удаляют даже самые тонкие волоски
Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление
Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции
Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат
Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго
Комфортная эпиляция
Удобство и гигиена
Технические сведения