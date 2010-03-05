Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут
Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции
Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски
Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат
Комфортное бритье, подравнивание и создание четкого контура
Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Высокоэффективные керамические диски с текстурированной поверхностью захватывают и удаляют даже самые тонкие волоски
Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго
Комфортная эпиляция
Удобство и гигиена
Решения для ухода и комфорта
Технические сведения
CRP583/01
CRP582/01
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