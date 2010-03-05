Ключевые слова для поиска

  • Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго
  • Play Pause

    SatinPerfect Эпилятор

    HP6574/00

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SatinPerfect Эпилятор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    • Прецизионная серия
    Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

    Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

    Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

    Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

    Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

    Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски

    Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

    Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

    Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат

    Беспроводной мини-эпилятор для сложных участков

    Беспроводной мини-эпилятор для сложных участков

    Идеально гладкая кожа в чувствительных местах. Элегантный прецизионный эпилятор идеально подходит для чувствительных участков тела и использования в дороге.

    Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

    Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

    Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление

    Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

    Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

    Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

    Высокоэффективные керамические диски с текстурированной поверхностью захватывают и удаляют даже самые тонкие волоски

    Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

    Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

    • Комфортная эпиляция

      Бережная система
      Да
      Два режима скорости
      Да

    • Удобство и гигиена

      Эпилирующую головку можно мыть
      Да
      Щеточка для чистки
      Да
      Роскошный футляр
      Да

    • Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго

      Активная система, приподнимающая волоски
      Да
      Широкая эпилирующая головка
      Да
      Гребень для подравнивания волосков
      Да
      Керамические текстурированные диски
      Да
      Система, приподнимающая волоски
      Да
      Насадка для эффективной эпиляции
      Да
      Opti-light
      Да
      Регулятор давления прибора на кожу
      Да

    • Решения для ухода и комфорта

      Беспроводной прецизионный эпилятор
      Да

    • Технические сведения

      Количество захватов в минуту
      81 600
      Цвет
      Фиолетовый
      Количество пинцетов
      32
      Количество оборотов в минуту
      2550
      Беспроводной прецизионный эпилятор
      Да
      Работа эпилятора от электросети
      Да
      Частота
      50–60  Гц
      Аккумуляторы для прецизионного эпилятора
      2 шт. типа AA
      напряжение
      100—240  В
      мощность в ваттах
      16
      Время работы прецизионного эпилятора
      60  мин

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.