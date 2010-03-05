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SatinPerfect

Эпилятор

HP6576
Общая оценка / 5
  • Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго
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    SatinPerfect Эпилятор

    HP6576
    Общая оценка / 5

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SatinPerfect Эпилятор

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SatinPerfect Эпилятор

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая эпиляция, результат надолго

      • Для ухода за лицом и телом
      • Беспроводные
      До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час

      До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час

      Используйте беспроводной эпилятор, где бы вы ни находились. До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.

      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

      Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

      Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

      Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

      Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски

      Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

      Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

      Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат

      Комфортное бритье, подравнивание и создание четкого контура

      Комфортное бритье, подравнивание и создание четкого контура

      Комфортное бритье, подравнивание и создание четкого контура

      Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом

      Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом

      Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходит для создания контура бровей

      Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

      Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

      Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

      Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

      Высокоэффективные керамические диски с текстурированной поверхностью захватывают и удаляют даже самые тонкие волоски

      • Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго

        Широкая эпилирующая головка
        Да
        Керамические текстурированные диски
        Да
        Активная система, приподнимающая волоски
        Да
        Opti-light
        Да
        Насадка для эффективной эпиляции
        Да
        Система, приподнимающая волоски
        Да
        Гребень для подравнивания волосков
        Да
        Регулятор давления прибора на кожу
        Да

      • Удобство и гигиена

        Щеточка для чистки
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Комфортная эпиляция

        Беспроводные
        Да
        Бережная система
        Да
        Два режима скорости
        Да

      • Решения для ухода и комфорта

        Бритье, подравнивание и создание контура
        Да
        Превосходный набор пинцетов
        Да

      • Технические сведения

        Цвет
        Золотистое шампанское
        Количество пинцетов
        32
        Количество оборотов в минуту
        2550
        Количество захватов в минуту
        81 600
        Работа эпилятора от электросети
        Да
        Работа эпилятора от аккумуляторов/возможность подзарядки
        Да
        Продолжительность зарядки
        1  часов
        Продолжительность работы эпилятора без подзарядки
        40  мин
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        16
        Частота
        50–60  Гц

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