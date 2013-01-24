Самая эффективная система эпиляции от Philips

Наш самый эффективный эпилятор, который можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, удаляет даже тонкие и короткие волоски и одновременно защищает кожу. Теперь с уникальной насадкой для разглаживания кожи, предназначенной для снижения болевых ощущений при эпиляции**. Узнать обо всех преимуществах