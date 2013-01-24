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Самая эффективная система эпиляции от Philips
Наш самый эффективный эпилятор, который можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, удаляет даже тонкие и короткие волоски и одновременно защищает кожу. Теперь с уникальной насадкой для разглаживания кожи, предназначенной для снижения болевых ощущений при эпиляции**. Узнать обо всех преимуществах
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Самая эффективная система эпиляции от Philips
Наш самый эффективный эпилятор, который можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, удаляет даже тонкие и короткие волоски и одновременно защищает кожу. Теперь с уникальной насадкой для разглаживания кожи, предназначенной для снижения болевых ощущений при эпиляции**. Узнать обо всех преимуществах
Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.
Инновационная насадка, которая разглаживает кожу во время эпиляции. Одобрено женщинами: снижение болевых ощущений при эпиляции**
До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.
Для комфортного использования как в душе, так и во время просмотра телевизора.
В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела
Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски
Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.
Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходит для создания контура бровей
Более 1300 движений в секунду для быстрой и эффективной эпиляции.
Особенности
Аксессуары
Комфортная эпиляция
Технические характеристики
Удобство использования