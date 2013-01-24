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Бритвенная головка с сеткой

HQ1072/01
Общая оценка / 5
  • Для замены имеющейся бритвенной головки Для замены имеющейся бритвенной головки Для замены имеющейся бритвенной головки
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    Бритвенная головка с сеткой

    HQ1072/01
    Общая оценка / 5

    Для замены имеющейся бритвенной головки

    Однажды вам может потребоваться заменить поврежденную бритвенную головку. Приобретите дополнительную бритвенную головку, чтобы всегда наслаждаться гладким и качественным бритьем. Узнать обо всех преимуществах

    Бритвенная головка с сеткой

    Для замены имеющейся бритвенной головки

    Однажды вам может потребоваться заменить поврежденную бритвенную головку. Приобретите дополнительную бритвенную головку, чтобы всегда наслаждаться гладким и качественным бритьем. Узнать обо всех преимуществах

    Для замены имеющейся бритвенной головки

    Однажды вам может потребоваться заменить поврежденную бритвенную головку. Приобретите дополнительную бритвенную головку, чтобы всегда наслаждаться гладким и качественным бритьем. Узнать обо всех преимуществах

    Бритвенная головка с сеткой

    Для замены имеющейся бритвенной головки

    Однажды вам может потребоваться заменить поврежденную бритвенную головку. Приобретите дополнительную бритвенную головку, чтобы всегда наслаждаться гладким и качественным бритьем. Узнать обо всех преимуществах

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      Для замены имеющейся бритвенной головки

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      • Серый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • BG2040/34
        • TT2020/15
        • TT2020/30
        • TT2020/31
        • TT2020/35
        • TT2022/30
        • TT2021/30
        • TT2021/31
        • TT2021/32
        • TT2021/33
        • TT2021/34
        • TT2021/36
        • TT2021/35
        • TT2021/50
        • TT2040/32
        • QG3280/41
        • QG3280/32
        • TT2030/61
        • TT2030/36
        • TT2030/60
        Подходит для
        PT710/14
        Подходит для:
        • BG2024
        • BG2026
        Подходит для моделей:
        • S728
        • S738

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