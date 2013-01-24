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бритвенные головки

HQ167/40
Общая оценка / 5
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    бритвенные головки

    HQ167/40
    Общая оценка / 5

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    Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — меняйте бритвенные головки каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — меняйте бритвенные головки каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — меняйте бритвенные головки каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — меняйте бритвенные головки каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте идеальный результат

      Для качественного бритья меняйте головки каждые 12 месяцев

      • Lift & Cut
      • 3 головки
      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Влажное бритье

      Влажное бритье

      Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        3
        Подходит для
        • HQ6705
        • HQ671
        • HQ673
        • HQ6740
        • HQ6761
        • HQ6762
        • HQ6764
        • HQ6720
        • 6701X
        • 6705X
        • 6711X
        • 6737X
        • HQ6710
        • HQ6715
        • HQ6725
        • HQ6730
        • HQ6735
        • HQ6737
        • HQ6755
        • HQ6756
        • HQ6757
        • HQ6760
        • HQ6763
        • 6706X
        • 6709X
        • 6715X
        • 6735X
        • 6755X
        • 6756X
        • 6757X

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