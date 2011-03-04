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бритвенные головки

HQ167/50
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    бритвенные головки

    HQ167/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте идеальный результат

      Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев

      • Lift & Cut
      • 3 головки
      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Можно использовать под душем

      Можно использовать под душем

      Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        3
        Подходит для
        • HQ6705
        • HQ671
        • HQ673
        • HQ6740
        • HQ6761
        • HQ6762
        • 6701X
        • 6705X
        • 6711X
        • 6737X
        • HQ6710
        • HQ6715
        • HQ6720
        • HQ6725
        • HQ6730
        • HQ6735
        • HQ6755
        • HQ6756
        • HQ6757
        • HQ6760
        • HQ6763

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