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  • Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат

    бритвенные головки

    HQ167/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев

    • Lift & Cut
    • 3 головки
    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Можно использовать под душем

    Можно использовать под душем

    Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

    • Бритвенные головки

      Количество бритвенных головок в наборе
      3
      Подходит для
      • HQ6705
      • HQ671
      • HQ673
      • HQ6740
      • HQ6761
      • HQ6762
      • 6701X
      • 6705X
      • 6711X
      • 6737X
      • HQ6710
      • HQ6715
      • HQ6720
      • HQ6725
      • HQ6730
      • HQ6735
      • HQ6755
      • HQ6756
      • HQ6757
      • HQ6760
      • HQ6763
    Badge-D2C

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