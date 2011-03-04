бритвенные головки
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев
Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Можно использовать под душем
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
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Бритвенные головки
- Количество бритвенных головок в наборе
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3
- Подходит для
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HQ6705
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HQ671
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HQ673
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HQ6740
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HQ6761
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HQ6762
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6701X
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6705X
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6711X
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6737X
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HQ6710
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HQ6715
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HQ6720
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HQ6725
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HQ6730
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HQ6735
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HQ6755
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HQ6756
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HQ6757
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HQ6760
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HQ6763
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